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    У Нідерландах з'явився новий тренд – обійми з коровами для зняття стресу

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    За словами прихильників цього тренду, тепле тіло і великий розмір корів сприяє заспокоєнню - У Нідерландах з'явився новий тренд – обійми з коровами для зняття стресу
    За словами прихильників цього тренду, тепле тіло і великий розмір корів сприяє заспокоєнню

    Тренд полягає в тому, що люди їдуть на ферми і обіймають корів

    У Нідерландах з'явився велнес-тренд по зняттю стресу. Відповідну послугу надають кілька ферм по всій країні, пише «ВВС».

    Практику назвали «koe knuffelen», що в перекладі з голландського означає «обіймати корову». За словами прихильників цього тренду, тепле тіло і великий розмір корів сприяє заспокоєнню і виробленню гормону окситоцину, який, своєю чергою, допомагає в боротьбі зі стресом.

    «Обіймати корову – це унікальний досвід. Було доведено, що серцебиття корови надає розслабляючу дію на людину», – йдеться на сайті однієї з ферм.

    За словами Прері Конлон, професійного консультанта і клінічного директиву платформи для консультацій з ветеринарами, на людину позитивно впливає спілкування з кіньми. І мова не про верхову їзду, а про проведення часу з тваринами.

    «Оскільки корова як і людина є хижою твариною і має схожу з ним поведінку, я абсолютно розумію, як це може бути корисно для терапії. Не кажучи вже про те, що обійми з тваринами в цілому вивільняють ці «хороші» нейромедіатори», – пояснила Конлон.

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    Нідерланди мова ліки
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