У Нігерії перекинулося судно, десятки загиблих

Судно перекинулося з невідомих причин, коли до пристані залишалося 50 метрів

На річці Широко в центрі Нігерії перекинулося судно із сотнею пасажирів на борту, загинули щонайменше 28 осіб. Про це повідомив голова держагентства з надзвичайних ситуацій Ахмед Інга, пише місцева газета Premium Times.

Згідно з наявними даними, судно перекинулося ввечері у суботу, коли до пристані залишалося 50 метрів.

Тіла загиблих витягнуто з води. Ще сім пасажирів вважаються зниклими безвісти.

Влада країни почала розслідування події, зазначив Інга.

Нагадаємо, що в квітні в Бангладеш після зіткнення з іншим судном затонув невеликий пором, на борту якого було майже 50 пасажирів. Загинули не менше п'яти осіб.

Тим часом, президент Індонезії Джоко Відодо заявив про загибель підводного човна Nanggala, на борту якої знаходився екіпаж з 53 військовослужбовців. Про це йдеться в спеціальному відеозверненні глави держави.

За словами президента, командування ВМС доповіло йому, що судно затонуло в Балійскому моріе. Він пообіцяв докласти максимум зусиль для пошуків підводного човна.

Індонезійський народ сумує, у зв’язку з загибеллю «патріотів, які охороняли суверенітет країни», заявив глава держави, назвавши подію трагедією.