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    У Бангладеш затонув пором із пів сотнею пасажирів

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    Від 10 до 12 людей самостійно вибиралися на берег - У Бангладеш затонув пором із пів сотнею пасажирів

    Від 10 до 12 людей самостійно вибиралися на берег

    Фото: Bangla Tribunе

    Багато пасажирів поспішали покинути місто через жорсткий тижневий локдаун

    На річці Шіталакшья в місті Нараянгандж, Бангладеш, після зіткнення з вантажним кораблем затонув паром, на борту якого знаходилися 48 осіб.

    Про це повідомляє Bangla Tribune.

    Поліція зазначила, що через погані погодні умови рятувальники не змогли відразу приступити до пошуків потерпілих.

    Після початку пошуків було виявлено тіла п'ятьох загиблих жінок, додало місцеве видання Bangladesh Journal.

    Від 10 до 12 людей самостійно вибиралися на берег.

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    У Бангладеш затонув пором із пів сотнею пасажирів
    У Бангладеш затонув пором із пів сотнею пасажирів
    У Бангладеш затонув пором із пів сотнею пасажирів
    У Бангладеш затонув пором із пів сотнею пасажирів

    Пором був переповнений, зазначив місцевий поліцейський інспектор. За його словами, багато пасажирів поспішали покинути місто через жорсткий тижневий локдаун, викликаний зростанням заражень Covid-19. Він набирав чинності 5 квітня.

    Серед іншого, все пасажирське транспортне сполучення у межах країни буде призупинено.

    Нагадаємо, минулого місяця у Чорному морі затонув український корабель.

    Теги: смерть на воді Бангладеш рятувальники карантин пором
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