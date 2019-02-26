У Нікополі озброєний чоловік пограбував ломбард



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Грабіжник з пістолетом відібрав у працівника ломбарду два золотих ланцюжки і зник з місця злочину

Чоловік з пістолетом пограбував ломбард в Нікополі Дніпропетровської області. Про це повідомили в правоохоронних органах, передає УНН.

Увечері 25 лютого озброєний пістолетом невідомий чоловік увійшов до приміщення ломбарду. Там він під загрозою застосування зброї відібрав у працівника ломбарду два золотих ланцюжки і зник з місця злочину.

Поліція почала досудове розслідування по ст. 187 КК України (розбій).

Нагадаємо, 24 лютого у Харкові зловмисник напав на співробітницю ломбарду і вкрав 30 тис. грн. «Невідомий зайшов до приміщення і вдарив важким предметом 22-річну жінку, після чого заволодів грошима в сумі 30 тис. гривень і втік», – розказали в поліції.

Раніше повідомлялось, що у Росії моторні злочинці за 20 секунд пограбували магазин електроніки. В магазин електроніки у Санкт-Петербурзі зайшли двоє чоловіків. Перший з них завдав всього один удар по вітрині, а потім вони удвох схопили дев'ять коробок з телефонами і покинули місце події.