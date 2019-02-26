  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Нікополі озброєний чоловік пограбував ломбард

    • Розсилка
    У Нікополі озброєний чоловік пограбував ломбард
    Ілюстративне фото

    Грабіжник з пістолетом відібрав у працівника ломбарду два золотих ланцюжки і зник з місця злочину

    Чоловік з пістолетом пограбував ломбард в Нікополі Дніпропетровської області. Про це повідомили в правоохоронних органах, передає УНН.

    Читайте також

    Увечері 25 лютого озброєний пістолетом невідомий чоловік увійшов до приміщення ломбарду. Там він під загрозою застосування зброї відібрав у працівника ломбарду два золотих ланцюжки і зник з місця злочину.

    Поліція почала досудове розслідування по ст. 187 КК України (розбій).

    Нагадаємо, 24 лютого у Харкові зловмисник напав на співробітницю ломбарду і вкрав 30 тис. грн. «Невідомий зайшов до приміщення і вдарив важким предметом 22-річну жінку, після чого заволодів грошима в сумі 30 тис. гривень і втік», – розказали в поліції.

    Раніше повідомлялось, що у Росії моторні злочинці за 20 секунд пограбували магазин електронікиВ магазин електроніки у Санкт-Петербурзі зайшли двоє чоловіків. Перший з них завдав всього один удар по вітрині, а потім вони удвох схопили дев'ять коробок з телефонами і покинули місце події.

    Читайте також
    пограбування поліція чоловік магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ