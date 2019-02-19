У Києві пограбували квартиру судді



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Зловмисники проникли до помешкання, пошкодивши дверний замок

Злодії викрали з помешкання гроші, ювелірні вироби та комп’ютерну техніку

У Дніпровському районі Києва пограбовано помешкання судді.

Квартира належить одній з суддів Окружного адмінсуду Києва та її батькам. Про це повідомили УНН у правоохоронних органах.

Зловмисники, поки господарів не було вдома, проникли до помешкання, пошкодивши дверний замок. Вони забрали гроші, ювелірні вироби та комп’ютерну техніку.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст. 185 КК України - крадіжка). Сума завданих збитків встановлюється.

Як повідомлялося, 18 лютого до органів внутрішніх справ столиці надійшло 314 повідомлень про скоєння злочинів. З них 9 грабежів і 184 крадіжки.

Нагадаємо, на столичному Печерську затримали квартирного крадія, який представлявся співробітником комунальної служби.