У Німеччині 109 осіб в одній школі заразилися туберкульозом



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Фото dpa

У більшості тих, що заразилися туберкульозом в школі в німецькому місті Бад-Шенборн - прихована форма туберкульозу

У місті Бад-Шенборн на південному заході Німеччини 109 учнів, вчителів та інших працівників школи заразилися туберкульозом. Про це пише Deutsche Welle.

На початку липня у двох дітей в двох різних школах міста було виявлено активний туберкульоз, з тих пір число інфікованих людей продовжувало зростати, пише агентство.

Зараз у чотирьох осіб діагностовано активна форма туберкульозу - вони можуть бути заразними, а тому ізольовані і проходять лікування. У решти прихована форма туберкульозу, при якій людина не хвора сам і не може заразити інших. Серед тих, що заразилися - 58 учнів з восьмого класу.

Представники органів охорони здоров'я в даний час оглядають школу, щоб зрозуміти, яким чином збудник хвороби зміг так швидко поширитися. Місцева влада підкреслили, що туберкульоз виліковний і не всі, хто був інфікований, можуть захворіти.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько чверті населення світу інфіковано прихованим туберкульоз, тобто вони не хворіють в активній формі і не можуть заражати.

У тих, хто заражений збудником туберкульозу, ймовірність захворіти становить від 5 до 15%.