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    У Німеччині чоловік влаштував різанину: є постраждалі

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    У Німеччині чоловік влаштував різанину - У Німеччині чоловік влаштував різанину: є постраждалі
    У Німеччині чоловік влаштував різанину

    Під час затримання нападник отримав поранення і був госпіталізований

    Як мінімум чотири особи отримали поранення в результаті нападу чоловіка з холодною зброєю в німецькому місті Оберхаузен, що у федеральній землі Північний Рейн – Вестфалія.

    Про це заявила газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

    За її інформацією, злочинець схоплений. Під час затримання він отримав поранення і був госпіталізований.

    Поки невідомо, чи встановлена його особистість.

    Може йтися про побутовий конфлікт. Постраждалі з колото-різаними ранами доставлено в лікарню. За життя одного з них зараз борються лікарі, – пише Der Spiegel. 

    Теги: Німеччина напад чоловік злочинець
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