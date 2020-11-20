У Німеччині чоловік влаштував різанину: є постраждалі

Під час затримання нападник отримав поранення і був госпіталізований

Як мінімум чотири особи отримали поранення в результаті нападу чоловіка з холодною зброєю в німецькому місті Оберхаузен, що у федеральній землі Північний Рейн – Вестфалія.

Про це заявила газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

За її інформацією, злочинець схоплений. Під час затримання він отримав поранення і був госпіталізований.

Поки невідомо, чи встановлена його особистість.

Може йтися про побутовий конфлікт. Постраждалі з колото-різаними ранами доставлено в лікарню. За життя одного з них зараз борються лікарі, – пише Der Spiegel.