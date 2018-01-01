У Німеччині ХДС/ХСС і соціал-демократи знайшли компроміс по міграційним питанням

ФРН наблизилася до формування коаліційного уряду

Представникам двох ключових партій ФРН, які на сьогодні задіяні в переговорах щодо формування коаліції, вдалося досягнути компромісу щодо права біженців привозити в країну членів своїх сімей. Відповідно до угоди кожного місяця до 1 тисячі членів сімей матимуть можливість приїжджати в ФРН для постійного проживання. [READ_MORE] Відповідно до



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Фото: DPA 26 січня відбулася зустріч Анґели Меркель, Хорста Зеехофера і Мартіна Шульца – лідерів Християнського-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН)

ФРН наблизилася до формування коаліційного уряду

Представникам двох ключових партій ФРН, які на сьогодні задіяні в переговорах щодо формування коаліції, вдалося досягнути компромісу щодо права біженців привозити в країну членів своїх сімей. Відповідно до угоди кожного місяця до 1 тисячі членів сімей матимуть можливість приїжджати в ФРН для постійного проживання.

Відповідно до рішення 2016 року група біженців отримали «допоміжний захист» на два роки. Відповідно до нього вони не мали можливості привозити в ФРН членів своїх сімей. Перш за все ця ситуація стосується постраждалих внаслідок війни в Сирії. ХДС/ХСС виступали за продовження подібної практики і після березня 2018 року, проти чого виступала СДПН. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Очільник СДПН повідомив про досягнення компромісу, який є важливим для подальшого остаточного схвалення кінцевої коаліційної угоди із ХДС/ХСС соціал-демократами. Представники даної політичної сили відмовилися говорити про деталі компромісу. Після вирішення протиріч щодо особливостей міграційної політики соціал-демократи і християнські-демократи повинні вирішити суперечності, які пов’язані із системою охорони здоров’я і політикою в сфері зайнятості.