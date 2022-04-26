Сили ППО збили ракету окупантів у Запорізькій області

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв заявив про черговий обстріл 26 квітня

Українські військові збили чергову ракету окупантів у Запорізькій області. Про це повідомляє Запорізька ОДА у Facebook.

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв заявив про черговий обстріл 26 квітня. Ворожа ракета була знищена під Запоріжжям.

«Ще один «прильот» за сьогодні! Цього разу біля обласного центру, в районі села Спасівка. Ракету знищено силами ППО Сил оборони Запорізького краю», – йдеться в повідомленні.