Сили ППО збили ракету окупантів у Запорізькій області
Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв заявив про черговий обстріл 26 квітня
Українські військові збили чергову ракету окупантів у Запорізькій області. Про це повідомляє Запорізька ОДА у Facebook.
Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв заявив про черговий обстріл 26 квітня. Ворожа ракета була знищена під Запоріжжям.
«Ще один «прильот» за сьогодні! Цього разу біля обласного центру, в районі села Спасівка. Ракету знищено силами ППО Сил оборони Запорізького краю», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Харківщині десантники знищили російський гелікоптер Ка-52. Нагадаємо, львівські десантники знищили підрозділ рашистів із бронетехнікою. Також українські військові поширили відео своєї роботи. Повітряні сили показали, як знищили ворожий винищувач Су-34. До слова, за добу 25 квітня силами українських протиповітряної оборони уражено 10 повітряних цілей. Нагадаємо, українські сили збили ворожу ракету на Дніпропетровщині (відео)