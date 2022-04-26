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    Події в Україні

    Сили ППО збили ракету окупантів у Запорізькій області

    Сили ППО збили ракету окупантів у Запорізькій області
    фото:Запорізька обласна державна адміністрація

    Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв заявив про черговий обстріл 26 квітня

    Українські військові збили чергову ракету окупантів у Запорізькій області. Про це повідомляє Запорізька ОДА у Facebook.

    Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв заявив про черговий обстріл 26 квітня. Ворожа ракета була знищена під Запоріжжям.

    «Ще один «прильот» за сьогодні! Цього разу біля обласного центру, в районі села Спасівка. Ракету знищено силами ППО Сил оборони Запорізького краю», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, на Харківщині десантники знищили російський гелікоптер Ка-52. Нагадаємо, львівські десантники знищили підрозділ рашистів із бронетехнікою. Також українські військові поширили відео своєї роботи. Повітряні сили показали, як знищили ворожий винищувач Су-34. До слова, за добу 25 квітня силами українських протиповітряної оборони уражено 10 повітряних цілей. Нагадаємо, українські сили збили ворожу ракету на Дніпропетровщині (відео)

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Сили ППО збили ракету окупантів у Запорізькій області