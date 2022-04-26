ООН займеться гуманітарними коридорами в Україні: що відомо

Генсек ООН Антоніу Гутерріш анонсував створення контактної групи, яка опікуватиметься гуманітарними коридорами в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш хоче врятувати життя та зменшити страждання українців

Організація Об’єднаних Націй займеться гуманітарними коридорами на території України. Про це пише «Настоящєє врємя».

Гутерріш заявив про підключення ООН до вирішення гуманітарних питань російсько-української війни під час зустрічі із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

За ініціативи генсека ООН буде створена контактна група, яка займеться переговорами щодо створення та функціонування гуманітарних коридорів у тих регіонах України, де тривають бойові дії.

«Вони (гуманітарні коридори – ред.) мають бути по-справжньому безпечними. Їх мають поважати всі сторони, щоб громадянське населення могло залишити небезпечну зону», – упевнений Гутерріш.

Контактна група, за словами генсека ООН, буде керуватися саме представниками цієї структури.

Також очільник Організації Об’єднаних Націй заявив, що підтримує ідею якнайшвидшого миру, що буде корисним і для українців, і для росіян, і для усього світу. «Ми закликаємо зупинити вогонь та знайти шляхи мирного врегулювання», – заявив під час зустрічі із очільником МЗС країни-агресора Гутерріш, але тут же визнав, що це неможливо зробити.

Нагадаємо, що перед візитом до Москви генсек ООН Антоніу Гутерріш провів офіційні перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Вони обговорили перемовини між Україною та РФ, до яких Туреччина залучена як посередник.

Після прильоту до Москви Гутерріш тут же отримав скаргу від міністра закордонних справ Росії Лаврова на Захід, який, мовляв, хоче закріпити ідею однополярного світу, що буцімто є неприйнятним для ООН.

Після Лаврова генсек Організації Об’єднаних Націй зустрінеться із президентом Росії Володимиром Путіним.

Завершивши візит до столиці країни-агресора, очільник ООН прибуде до України і зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.