На Буковині підтверджено 42 нових випадки зараження Covid-19



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Понад чотири тисячі мешканців Буковини побороли коронавірус

Усього інфікованих в області від першого встановленого випадку – 5634 особи

У Чернівецькій області сьогодні, 26 липня медики зафіксували 42 нові випадки зараження коронавірусом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ОДА Сергій Осачук.

За його словами, сьогодні лабораторія дослідила 282 зразки.

Водночас, за повідомленням Осачука, сьогодні ще 59 мешканців Буковини одужали.

«Загалом уже більш ніж чотирьом тисячам осіб у Чернівецькій області вдалося здолати Covid-19, і це втішна цифра», – повідомив Осачук.

Усього інфікованих в області від першого встановленого випадку – 5634 особи.

Нагадаємо, у Чернівецькій області дозволили роботу дитячих садочків з 3 серпня.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).

Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).

Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).

Коронавірус в Україні

Всього 64849

Одужали 35807

Хворіють 27437

Померли 1605

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Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).