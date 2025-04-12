Командири російського полоненого переконували матір, що син загинув, і пропонували забрати тіло

За словами матері, рідні зроблять усе, щоби Ярослав Міщенко більше не повернувся на війну

Ярослав Міщенко потрапив у полон, але у частині його вважають зниклим безвісти

Росіянин Ярослав Міщенко – 20-річний контрактник, який потрапив на війну прямо із в'язниці. Його засудили за зберігання наркотиків. Мати окупанта, Раїса, стверджує, що справу проти сина сфабрикували. А поки йшло слідство, за словами матері, на нього чинили тиск силовики-вербувальники: натякали, що уникнути всіх бід можна лише одним способом – підписати контракт та вирушити на фронт. Ярослав не витримав – підписав. Так він опинився в 163-му танковому полку (150-та мотострілецька дивізія, в/ч 84839). Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті проєкту «Наш вихід».

У березні 2025 року Ярослав потрапив у полон. Молодого хлопця, якого зробили оператором дрону, командири кинули у штурм. «Я не хочу нікуди йти. Я жити хочу», – говорив Ярослав на записаному перед відправкою відео, де розповідав про свавілля та жорстокість з боку командування. Але його все одно відправили в атаку і вона закінчилася полоном.

Рідні одразу через проект «Хочу знайти» підтвердили факт полону. Однак у військкоматі та частині відмовилися визнати це: Міщенко офіційно вважається «зниклим безвісти».

Незабаром Раїсі подзвонили з частини, зажадали здати ДНК і запропонували забрати тіло сина. Жінка не повірила – вона знала, що син живий. Командири продовжували переконувати її у протилежному, не надаючи жодного доказу.

Під час розмови з Раїсою учасниця руху «Наш вихід» Ірина Криніна показала їй відео з полону. На записі – Ярослав. Він живий, здоровий і чекає на обмін. Його голос став для матері надією, а саме відео – найважливішим доказом, який допоможе добитися для нього офіційного статусу «військовополонений» у Росії.

За словами матері, рідні зроблять усе, щоби Ярослав Міщенко більше не повернувся на війну.

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