Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Командири російського полоненого переконували матір, що син загинув, і пропонували забрати тіло

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Командири російського полоненого переконували матір, що син загинув, і пропонували забрати тіло
За словами матері, рідні зроблять усе, щоби Ярослав Міщенко більше не повернувся на війну
фото: скріншот із відео

Ярослав Міщенко потрапив у полон, але у частині його вважають зниклим безвісти

Росіянин Ярослав Міщенко – 20-річний контрактник, який потрапив на війну прямо із в'язниці. Його засудили за зберігання наркотиків. Мати окупанта, Раїса, стверджує, що справу проти сина сфабрикували. А поки йшло слідство, за словами матері, на нього чинили тиск силовики-вербувальники: натякали, що уникнути всіх бід можна лише одним способом – підписати контракт та вирушити на фронт. Ярослав не витримав – підписав. Так він опинився в 163-му танковому полку (150-та мотострілецька дивізія, в/ч 84839). Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті проєкту «Наш вихід».

У березні 2025 року Ярослав потрапив у полон. Молодого хлопця, якого зробили оператором дрону, командири кинули у штурм. «Я не хочу нікуди йти. Я жити хочу», – говорив Ярослав на записаному перед відправкою відео, де розповідав про свавілля та жорстокість з боку командування. Але його все одно відправили в атаку і вона закінчилася полоном.

Рідні одразу через проект «Хочу знайти» підтвердили факт полону. Однак у військкоматі та частині відмовилися визнати це: Міщенко офіційно вважається «зниклим безвісти».

Незабаром Раїсі подзвонили з частини, зажадали здати ДНК і запропонували забрати тіло сина. Жінка не повірила – вона знала, що син живий. Командири продовжували переконувати її у протилежному, не надаючи жодного доказу.

Під час розмови з Раїсою учасниця руху «Наш вихід» Ірина Криніна показала їй відео з полону. На записі – Ярослав. Він живий, здоровий і чекає на обмін. Його голос став для матері надією, а саме відео – найважливішим доказом, який допоможе добитися для нього офіційного статусу «військовополонений» у Росії.

За словами матері, рідні зроблять усе, щоби Ярослав Міщенко більше не повернувся на війну.

Раніше полонений окупант розповів, як будував у Криму розкішну баню для російського прем’єра.

Раніше під Харковом російський командир роти Владислав Балграбський вивів решту своєї роти з позиції у полон воїнам 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія».

Як повідомлялося, на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль «Тигр» російських загарбників. Внаслідок чого загинули п'ять окупантів.

До слова, Росія стикається з глибокими військовими та економічними труднощами, які ставлять під сумнів її здатність продовжувати повномасштабну війну в Україні.

Читайте також:

Теги: росія полон фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексголова ДФС Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09
В Україні всі депутати Держдуми РФ, які проголосували за підтримку «Л/ДНР», отримують заочно 15 років тюрми
15 років – спікеру Держдуми. Які вироки отримують російські політики та хто їх захищає в Україні Війна і право
9 квiтня, 17:15
У Росії прогриміли вибухи
У російському Таганрозі прогриміли вибухи: оголошено режим надзвичайної ситуації
1 квiтня, 23:54
Борис Єльцин у 1999 році оголосив, що йде з посади президента Росії. Тоді Касаткіній було 2 роки
У РФ звинуватили Єльцина в тому, що російська тенісистка змінила громадянство
31 березня, 20:26
Зеленський: Частина їхнього Чорноморського флоту опинилася на дні, інші кораблі ховаються
Росія хоче взяти під контроль продуктовий коридор в Чорному морі – Зеленський
27 березня, 03:28
Раніше влада РФ позбавила українців, які не отримали російський паспорт, прав на окупованих територіях
Путін наказав українцям виїхати з Росії
20 березня, 14:57
Путін професійно маніпулює Трампом
Гра Трампа і Путіна в одну кишеню
20 березня, 14:02
Ввечері 18 березня президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін провели майже двогодинні телефонні переговори
«Зрозуміти апетити Кремля»: чому Трамп і Путін не говорили про захоплені РФ території та Запорізьку АЕС?
20 березня, 13:45
Зеленський: Обговорили з Прем'єр-міністром Карні результати зустрічі міністрів закордонних справ «Групи семи»
Зеленський провів розмову із новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні
16 березня, 22:32

Суспільство

Розслідувач пояснив, як РФ впливає на інші країни
Розслідувач пояснив, як РФ впливає на інші країни
Командири російського полоненого переконували матір, що син загинув, і пропонували забрати тіло
Командири російського полоненого переконували матір, що син загинув, і пропонували забрати тіло
Військовий, якого мобілізували після спроби втечі за кордон, здавав позиції свого підрозділу РФ
Військовий, якого мобілізували після спроби втечі за кордон, здавав позиції свого підрозділу РФ
Пілот F-16 загинув під час виконання бойового завдання
Пілот F-16 загинув під час виконання бойового завдання
Заплив до Молдови на надувних кругах. Прикордонники затримали двох порушників (відео)
Заплив до Молдови на надувних кругах. Прикордонники затримали двох порушників (відео)
У Чорнобильській зоні з'явилась перша сонячна електростанція
У Чорнобильській зоні з'явилась перша сонячна електростанція

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 квітня 2025
62K
Лазарева субота 2025: що дозволено і заборонено робити 12 квітня
44K
Келлог зробив гучну заяву про розподіл України. The Times показала карту
28K
Трамп пройшов медогляд та похизувався результатами
12K
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:19
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
Вчора, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
10 квiтня, 21:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua