На Одещині співробітницю Червоного Хреста знайшли вбитою в бібліотеці
Загибла Алла Кубякіна майже 11 років пропрацювала медсестрою патронажної служби милосердя Червоного Хреста
Невідомі завдали потерпілій кілька ударів по голові якимось предметом
У Тарутинському районі Одеської області в приміщенні непрацюючої бібліотеки було виявлено тіло співробітниці районної організації Червоного Хреста Алли Кубякіної.
Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.
«Алла Миколаївна – мудра людина і жінка з величезним добрим серцем – саме такою вона запам'ятається колегам на все життя», – йдеться в повідомленні.
Відомо, що 66-річна жінка з 2010 року виконувала обов'язки голови Тарутинської районної організації Червоного Хреста. Також вона працювала молодшою медсестрою патронажної служби милосердя.
«Невідомі завдали потерпілій кілька ударів по голові якимось предметом», – повідомили правоохоронці.
Відкрито кримінальне провадження.