На Одещині співробітницю Червоного Хреста знайшли вбитою в бібліотеці

Загибла Алла Кубякіна майже 11 років пропрацювала медсестрою патронажної служби милосердя Червоного Хреста

Невідомі завдали потерпілій кілька ударів по голові якимось предметом

У Тарутинському районі Одеської області в приміщенні непрацюючої бібліотеки було виявлено тіло співробітниці районної організації Червоного Хреста Алли Кубякіної.

Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.

«Алла Миколаївна – мудра людина і жінка з величезним добрим серцем – саме такою вона запам'ятається колегам на все життя», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що 66-річна жінка з 2010 року виконувала обов'язки голови Тарутинської районної організації Червоного Хреста. Також вона працювала молодшою медсестрою патронажної служби милосердя.

«Невідомі завдали потерпілій кілька ударів по голові якимось предметом», – повідомили правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження.