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    На Одещині співробітницю Червоного Хреста знайшли вбитою в бібліотеці

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    <p>Загибла Алла Кубякіна майже 11 років пропрацювала медсестрою патронажної служби милосердя Червоного Хреста</p> - На Одещині співробітницю Червоного Хреста знайшли вбитою в бібліотеці

    Загибла Алла Кубякіна майже 11 років пропрацювала медсестрою патронажної служби милосердя Червоного Хреста

    Невідомі завдали потерпілій кілька ударів по голові якимось предметом

    У Тарутинському районі Одеської області в приміщенні непрацюючої бібліотеки було виявлено тіло співробітниці районної організації Червоного Хреста Алли Кубякіної.

    Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.

    «Алла Миколаївна – мудра людина і жінка з величезним добрим серцем – саме такою вона запам'ятається колегам на все життя», – йдеться в повідомленні.

    Відомо, що 66-річна жінка з 2010 року виконувала обов'язки голови Тарутинської районної організації Червоного Хреста. Також вона працювала молодшою медсестрою патронажної служби милосердя.

    «Невідомі завдали потерпілій кілька ударів по голові якимось предметом», – повідомили правоохоронці.

    Відкрито кримінальне провадження.

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      Теги: кримінал вбивство Одещина червоний хрест жінка бібліотека
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