11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто займатися городніми справами

11 квітня відзначається Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів, Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Віряни вшановують пам’ять священномученика Антипи.

Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів

11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів, який відзначається за ініціативою ООН. Дату цього пам'ятного дня обрали не випадково, адже саме 11 квітня 1945 року відбулося повстання в'язнів концтабору Бухенвальд, який був розташований в центральній Німеччині. Більша частина гітлерівців втекла з табору, адже боялася приходу американських військ.

Під час Другої світової війни в таборах перебувало 18 мільйонів людей, з них більше 11 мільйонів були вбиті. З них – кожна п'ята дитина.

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

Кожного року 11 квітня за ініціативою ВООЗ проводиться Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Для населення це хороша можливість підвищити обізнаність щодо хвороби та заходів з її профілактики. Цю важливу дату обрали на честь дня народження лікаря Джеймса Паркінсона, котрий вперше описав цю важку хворобу.

Хвороба Паркінсона – поволі поступальне дегенеративне захворювання центральної нервової системи, яке головним чином проявляється руховими порушеннями у вигляді гіпокінезії, ригідності м’язів, тремору спокою і пасторальних розладів, а також вегетативними, когнітивними, афективними та іншими розладами.

Яке сьогодні релігійне свято

11 квітня у церковному календарі – День священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського. Священномученик Антип Пергамський був учнем Іоанна Богослова та єпископом Пергамської церкви. Він почитається християнськими церквами.

Згідно з житієм, Антип відмовився припинити своє проповідування про Христа та принести жертви язичницьким богам. Його тоді схопили нечисті і кинули у храмі Артеміди до розпеченого мідного бика. Його тіло було таємно поховане місцевими християнами. У V столітті над його могилою було побудовано храм, і його гробниця з мощами, які вважалися мироточивими, стала почитатися як місце зцілень

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Що не можна робити цього дня

Не можна цього дня мити вікна.

Не варто займатися городніми справами.

Заборонено кричати, сваритися і лихословити.

Не варто витрачати багато води.

Народні прикмети

Суха погода – погано вродить зерно.

Зірки на небі і теплий нічний дощ – до хорошого урожаю.

Дощить – влітку буде дуже мало грибів.

Вранці небо має червоний відтінок – до дощової та вітряної весни.

Ще не прилетіли ластівки – літо буде дощовим.

Пам’ятні події 11 квітня

1241 – військо угорського короля Бели IV розбите ханом Батиєм

1597 – у Варшаві страчено козацького отамана Северина Наливайка.

1713 – укладенням Утрехтського миру завершується війна за спадок іспанської корони між Францією з одного боку та морськими державами Великою Британією та Нідерландами, а також Савойєю, Португалією та Прусією – з другого. За цим договором Велика Британія отримує Гібралтар.

1847 – відкрилося засідання першого прусського парламенту (ландтагу).

1867 – Росія продала США Аляску та Алеутські острови.

1894 – Велика Британія оголосила протекторат над Угандою.

1909 – на викупленій у бедуїнів землі біля Яффи єврейськими переселенцями другої алії засноване місто Тель-Авів.

1921 – утворено емірат Трансйорданію у складі Британського мандату в Палестині.

1945 – радянською владою заарештовано митрополита Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого, єпископів Никиту Будку, Миколая Чарнецького, Григорія Хомишина та Івана Латишевського, а також ряд католицьких владик.

1945 – Різня в Березці, винищення українського населення села Березка, здійснене польськими підрозділами Армії Крайової, Батальйонів хлопських та селянами-поляками з навколишніх сіл.

1945 – Третя армія США визволила нацистський концтабір Бухенвальд, контроль над яким вже захопили повсталі на той час в'язні.

1992 – Президенти Росії та України призупинили дію указів про передачу Чорноморського флоту під юрисдикцію своїх країн. Почались тривалі російсько-українські переговори про статус флоту і його дислокацію.

2008 – вперше за історію незалежної України було визначено 100 великих українців. Відбулося це з 21:35 у прямому ефірі телеканалу «Інтер».

2014 – проросійськими бойовиками захоплено місто Слов'янськ Донецької області.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків.