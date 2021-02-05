Аварії залишили без води частину Києва (адреси)

Вода зникла у будинках на дев'яти вулицях Києва

Сьогодні, 5 лютого, у Києві через аварійні пошкодження на мережі відсутнє водопостачання за низкою адрес. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв'язку з аварійним пошкодженням водопровідної мережі Д-400 на розі Межигірської та Оболонської вулиць водопостачання тимчасово відсутнє за адресами:

вул. Межигірська, 43, 43А;

вул.Оболонська, 21;

вул. Введенська, 23.

У зв'язку з аварійним пошкодженням водопровідної мережі в підвалі на б-рі Гавела Вацлава, 41, водопостачання тимчасово відсутнє за цією адресою.

У зв'язку з аварійним пошкодженням водопровідної мережі Д-100 на вул. Героїв Космосу, 13, водопостачання тимчасово відсутнє за цією адресою.

У зв'язку з аварійним пошкодженням магістралі Д-100 на просп. Лісовому, 12, водопостачання тимчасово відсутнє за наступними адресами:

просп. Лісовий,12, 12-Б ;

вул. Мілютенка, 23А.

У зв'язку з аварійним пошкодженнях водопровідної мережі в підвалі на вул. Героїв Севастополя, 17В, водопостачання тимчасово відсутнє за наступними адресами:

вул. Героїв Севастополя, 17В;

просп. Гузара, 28.

«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - запевнили у Київводоканалі.