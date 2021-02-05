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    Аварії залишили без води частину Києва (адреси)

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    Частина киян залишилась без води - Аварії залишили без води частину Києва (адреси)
    Частина киян залишилась без води
    Фото з відкритих джерел

    Вода зникла у будинках на дев'яти вулицях Києва

    Сьогодні, 5 лютого, у Києві через аварійні пошкодження на мережі відсутнє водопостачання за низкою адрес. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    У зв'язку з аварійним пошкодженням водопровідної мережі Д-400 на розі Межигірської та Оболонської вулиць водопостачання тимчасово відсутнє за адресами: 

    • вул. Межигірська, 43, 43А;
    •  вул.Оболонська, 21;
    •  вул. Введенська, 23.

    У зв'язку з аварійним пошкодженням водопровідної мережі в підвалі на б-рі Гавела Вацлава, 41, водопостачання тимчасово відсутнє за цією адресою.

    У  зв'язку з аварійним пошкодженням водопровідної мережі Д-100 на вул. Героїв Космосу, 13, водопостачання тимчасово відсутнє за цією адресою.

    У зв'язку з аварійним пошкодженням магістралі Д-100 на просп. Лісовому, 12, водопостачання тимчасово відсутнє за наступними адресами: 

    • просп. Лісовий,12, 12-Б ;
    • вул. Мілютенка, 23А.

    У зв'язку з аварійним пошкодженнях водопровідної мережі в підвалі на вул. Героїв Севастополя, 17В, водопостачання тимчасово відсутнє за наступними адресами:

    • вул. Героїв Севастополя, 17В;
    • просп. Гузара,  28.

    «Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - запевнили у Київводоканалі.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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