У Харкові СБУ блокувала діяльність торгівців людьми, які переправляли жінок за кордон



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Фото: пресцентр СБУ

Мешканець Харкова підшукував жінок, які перебували у складному матеріальному становищі та пропонував їм високооплачувану роботу за кордоном нібито у «сфері надання послуг»

На Харківщині співробітники Служби безпеки України викрили та блокували діяльність угруповання, учасники якого переправляли українок до Китаю для сексуальної експлуатації. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Харкова підшукував жінок, які перебували у складному матеріальному становищі та пропонував їм високооплачувану роботу за кордоном нібито у «сфері надання послуг».

Правоохоронці затримали рекрутера в обласному центрі під час відправки двох чергових «заробітчанок» за кордон.

Наразі у межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, вчинена щодо кількох осіб) затриманому оголошено про підозру.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до торгівлі людьми.

Викриття зловмисника відбувалося спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.