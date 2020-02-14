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    У Німеччині затримали ультраправу банду, яка готувала напади на політиків

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    У Німеччині затримали ультраправу банду, яка готувала напади на політиків

    Полісмени кажуть, що угруповання хотіло спричинити масові заворушення в країні

    У Німеччині поліція затримала 12 членів ультраправого угрупування, яке готувало напади на політиків, аби спровокувати в країні масові заворушення та «громадянську війну».

    Про це пише The Gurdian.

    Під час операції полісмени провели рейди у 13 містах на шести федеральних землях. Серед 12 затримних членів угрупування є також правоохоронець, якого раніше відсторонили від служби через підозру у зв'язках з ультраправими.

    У плануванні нападів на політиків, біженців та мусульман прокуратура підозрює чотирьох членів групи. Ще 8 — у фінансовій підтримці угрупування, наданні зброї та згоди на участь в майбутніх атаках.

    За версією слідства, до дестабілізації державного та громадського порядку в Німеччині група готувалася з моменту свого створення у 2019 році.

    До слова, напередодні у Німеччині заарештували комерсанта, який постачав росіянам військове обладнання.

    Також нагадаємо, що у Мюнхені цими днями проходить безпекова конференція за участю близько 40 голів держав і урядів, понад 100 міністрів оборони та закордонних справ.

    Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у своєму виступі на відкритті 56-ї Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого заявив, що Росія перетворила військову силу в Європі на політичний інструмент.

     

    банда Німеччина війна злочинність поліція
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