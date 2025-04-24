Президент Чехії виступив проти скасування викладання російської мови в школах

Чеський політик пригадав історію, як російська мова допомогла йому під час зустрічі представників НАТО і Росії

Президент Чехії Петр Павел виступив проти заборони вивчення російської мови в школах. За його словами, «потрібно знати мову опонентів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Novinky.

«Я вивчав російську мову як обов'язкову, я сприймав її як вікно у світ. Це було вікно у світ, який згодом виявився іншим, але воно показало, наскільки важливо знати мову своїх опонентів», – заявив він.

Політик розповів про свою участь у зустрічі представників НАТО і Росії у 2016 році, де знання російської мови допомогло йому як очільнику Військового комітету Альянсу.

«Перекладачем генерала Герасимова (глави Генерального штабу збройних сил Росії – «Главком») був, напевно, хтось із спецслужб. Він перекладав не зовсім те, що я говорив. Тому я втрутився і сказав, що або він буде перекладати точно те, що я говорю, або я закінчу зустріч», – сказав чеський президент.

Нагадаємо, український ринок праці майже повністю перейшов на українську мову. Російської мови там майже не залишилося. Якщо в жовтні 2022 року українською було складено 84% вакансій, то у жовтні 2023 – вже 95%. У вересні 2024 року було зафіксовано 97% україномовних пропозицій роботи, тоді як російською було написано усього 1,5% вакансій, що є історичним мінімумом.

Українізуються і шукачі роботи в Україні. Як показує статистика: у 2022 році 71% резюме створювалися українською, у 2023 – 88%, тоді як у вересні 2024 – уже 90,5%. Молодь і жінки частіше складають резюме українською, а от найменш українізовані резюме у користувачів віком 55+ – лише 64,5% кандидатів цієї вікової групи складають CV українською, натомість вони частіше інших використовують російську мову в резюме — 34%. Цікаво, що у цій віковій групі цифри не змінилися на краще проти жовтня 2022 року, зауважують аналітики.

До слова, президент Чехії Петр Павел вважає, що Україні не вдасться повернути усі окуповані Росією території військовим шляхом.