У Норвегії в море змило вісім будинків



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Великий зсув стався у селищі Крокнес

Через зсув грунту у воді опинилися житлові будинки

У провінції Фіннмарк в муніципалітеті Алта, що в Норвегії, внаслідок зсуву ґрунту разом з будинками в море змило ділянку суші шириною 650 метрів.

Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m — Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020

Великий зсув стався у селищі Крокнес приблизно о 15.45 у середу. Процес зафіксував на відео місцевий житель, поділившись записом у соцмережі.

На відео можна побачити, як великий шмат землі відділяється від решти суші і сповзає у море разом з будинками, деревами і автомобілями. Лише за дві хвилини вісім будинків опинилися в морі.

Ближче до 19.00 в постраждалій місцевості сталося ще кілька дрібних зсувів.

На місці події одразу розпочалася рятувальна операція. Зазначається, що в результаті зсуву ніхто не постраждав.

У постраждалому районі розташовані будиночки для відпочивальників. Рятувальники евакуювали одну людину, яка зупинилася в одному з таких будинків, що вцілів під час зсуву.

Зараз надзвичайні служби оцінюють ризики повторних зсувів у місцевості.

Причина зсуву невідома, але в регіоні дуже багато глини, яка призводить до нестабільності ґрунту.

Раніше в цьому районі вже сталося кілька зсувів - останній раз рік тому.