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    У Норвегії в море змило вісім будинків

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    Великий зсув стався у селищі Крокнес - У Норвегії в море змило вісім будинків
    Великий зсув стався у селищі Крокнес

    Через зсув грунту у воді опинилися житлові будинки

    У провінції Фіннмарк в муніципалітеті Алта, що в Норвегії, внаслідок зсуву ґрунту разом з будинками в море змило ділянку суші шириною 650 метрів.

    Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.

    Великий зсув стався у селищі Крокнес приблизно о 15.45 у середу. Процес зафіксував на відео місцевий житель, поділившись записом у соцмережі.

    На відео можна побачити, як великий шмат землі відділяється від решти суші і сповзає у море разом з будинками, деревами і автомобілями. Лише за дві хвилини вісім будинків опинилися в морі.

    Ближче до 19.00 в постраждалій місцевості сталося ще кілька дрібних зсувів.

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    На місці події одразу розпочалася рятувальна операція. Зазначається, що в результаті зсуву ніхто не постраждав.

    У постраждалому районі розташовані будиночки для відпочивальників. Рятувальники евакуювали одну людину, яка зупинилася в одному з таких будинків, що вцілів під час зсуву.

    Зараз надзвичайні служби оцінюють ризики повторних зсувів у місцевості.

    Причина зсуву невідома, але в регіоні дуже багато глини, яка призводить до нестабільності ґрунту.

    Раніше в цьому районі вже сталося кілька зсувів - останній раз рік тому.

    стихійні лиха Норвегія надзвичайні ситуації рятувальники море
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