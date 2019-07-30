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    У ПАР розслідують вбивство туриста з України

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    <p>На українця напали у Кейптауні</p> - У ПАР розслідують вбивство туриста з України

    На українця напали у Кейптауні

    Мер м. Кейптаун спільно з українською громадою планують провести богослужіння на місці злочину

    Посольство України в ПАР відстежує ситуацію з розслідуванням вбивства українського туриста у м. Кейптаун.

    Про це повідомляється на сторінці посольства у Facebook.

    «Посольство вдячне за сприяння і швидке реагування та оперативне розслідування злочину уряду та місцевій владі ПАР, поліції та небайдужій місцевій громаді», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що мер м. Кейптаун спільно з українською громадою планують провести богослужіння на місці злочину.

    Посольство висловило співчуття родині і друзям українця, який трагічно загинув 27 липня.

    «Посольство також отримало співчуття на адресу сім’ї Іванова від південно-африканської сторони, зокрема, від міністерства міжнародних відносин і співробітництва ПАР, мера м. Кейптаун, департаменту туризму провінції Західний Кейп», - додається у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що українського туриста Івана Іванова зарізали під час сходження на гору в Національному парку Столова гора в ПАР. На 44-річного чоловіка напали під час сходження по гірській стежці.

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