У ПАР розслідують вбивство туриста з України



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На українця напали у Кейптауні

Мер м. Кейптаун спільно з українською громадою планують провести богослужіння на місці злочину

Посольство України в ПАР відстежує ситуацію з розслідуванням вбивства українського туриста у м. Кейптаун.

Про це повідомляється на сторінці посольства у Facebook.

«Посольство вдячне за сприяння і швидке реагування та оперативне розслідування злочину уряду та місцевій владі ПАР, поліції та небайдужій місцевій громаді», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що мер м. Кейптаун спільно з українською громадою планують провести богослужіння на місці злочину.

Посольство висловило співчуття родині і друзям українця, який трагічно загинув 27 липня.

«Посольство також отримало співчуття на адресу сім’ї Іванова від південно-африканської сторони, зокрема, від міністерства міжнародних відносин і співробітництва ПАР, мера м. Кейптаун, департаменту туризму провінції Західний Кейп», - додається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українського туриста Івана Іванова зарізали під час сходження на гору в Національному парку Столова гора в ПАР. На 44-річного чоловіка напали під час сходження по гірській стежці.