У Парижі активісти та митці оголосили голодування на підтримку Сенцова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: RFI Крістоф Ружжиа

Про акцію було оголошено поблизу посольства РФ

Поблизу російського посольства у Парижі активісти оголосили безстрокове голодування на підтримку утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє RFI.

Солідарність висловлюють відомі у Франції політики, громадські активісти та художники. Вони будуть кожні 24 години змінювати один одного біля представництва російської дипломатичної місії. Кінорежисер Крістоф Ружжиа став першим учасником безстрокової голодовки біля посольства, зазначає видання:

«Я сказав собі — я не розумію, — розповів Крістоф Ружжиа, — Чому вони це роблять? Його фільми говорять про молодь на її мові, але не закликають до революції. Так, у них ідеться про людей без майбутнього... Але причина його затримання була мені незрозуміла. І потім я занурився в цю історію — в історію анексованого Криму... Але я не думав, що все зайде так далеко. Це розуміння прийшло до мене лише 14 травня 2018 року, в день початку страйку. До цього ми писали петиції, але це не спрацювало».

У 124-й день голодування Олега Сенцова про початок акції оголосила, зокрема, колишній міністр юстиції Франції Крістіан Тобіра. Серед протестувальників на підтримку українського політв’язня перед будівлею посольства є також режисери Лоран Канте і Паскаль Ферран. Організатори акції не називають повний список тих, хто приєднається до голодування.

За останньою інформацією адвоката Сенцова Дмитра Дінзе, голодуючому режисерові важко вставати з ліжка. За його словами, здоров'ю українця завдано незворотної шкоди.

Нагадаємо, Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

Сенцов голодує з травня цього року.

Джерело: Громадське