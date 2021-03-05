У Парижі безробітні митці захопили театр

Активісти вимагають продовжити ще на рік державну допомогу для сезонних театральних працівників

У Франції працівники сфери культури, які залишилися без роботи через пандемію Covid-19, захопили будівлю паризького театру.

Як повідомляє Le Parisien, група у складі близько 50 людей захопила театр «Одеон» ще 4 березня. Вони вивісили на фасаді будівлі плакати з написами «Культуру принесли у жертву», «Уряд дискваліфікований» та «Шість безробітних із 10 не отримують компенсації – ганьба!».

Активісти вимагають продовжити ще на рік державну допомогу для сезонних театральних працівників та відмовляються залишити будівлю, допоки влада не прислухається до їхніх вимог. Також вони хочуть обговорити з урядом умови відкриття культурних закладів.

Поліція швидко оточила площу біля театру та перекрила доступ до нього, щоб не дозволити долучитися до акції іншим демонстрантам. За словами адміністратора театру, ситуація всередині будівлі залишається спокійною.

«Атмосфера хороша, поліція не заходила в театр, жодного напруження немає, вони просто стежать, щоб там не було забагато людей. Під час перерви демонстранти зустрілися із командою акторів і поговорили з Крістофом Оноре (театральний режисер – ред.), який зміг продовжити свої репетиції», – розповів він.

Французькі кінотеатри, театри, музеї та інші місця культурного дозвілля більшу частину 2020 року через запроваджені у країні карантинні заходи. Терміни поновлення їхньої роботи поки що не відомі.