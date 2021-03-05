  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Парижі безробітні митці захопили театр

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Безробітні митці&nbsp;захопили відомий театр &laquo;Одеон&raquo; у Парижі&nbsp; - У Парижі безробітні митці захопили театр
    Безробітні митці захопили відомий театр «Одеон» у Парижі 
    Фото: AFP

    Активісти вимагають продовжити ще на рік державну допомогу для сезонних театральних працівників

    У Франції працівники сфери культури, які залишилися без роботи через пандемію Covid-19, захопили будівлю паризького театру.

    Як повідомляє Le Parisien, група у складі близько 50 людей захопила театр «Одеон» ще 4 березня. Вони вивісили на фасаді будівлі плакати з написами «Культуру принесли у жертву», «Уряд дискваліфікований» та «Шість безробітних із 10 не отримують компенсації – ганьба!».

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Парижі безробітні митці захопили театр
    У Парижі безробітні митці захопили театр
    У Парижі безробітні митці захопили театр

    Активісти вимагають продовжити ще на рік державну допомогу для сезонних театральних працівників та відмовляються залишити будівлю, допоки влада не прислухається до їхніх вимог. Також вони хочуть обговорити з урядом умови відкриття культурних закладів.

    Поліція швидко оточила площу біля театру та перекрила доступ до нього, щоб не дозволити долучитися до акції іншим демонстрантам. За словами адміністратора театру, ситуація всередині будівлі залишається спокійною.

    «Атмосфера хороша, поліція не заходила в театр, жодного напруження немає, вони просто стежать, щоб там не було забагато людей. Під час перерви демонстранти зустрілися із командою акторів і поговорили з Крістофом Оноре (театральний режисер – ред.), який зміг продовжити свої репетиції», – розповів він.

    Французькі кінотеатри, театри, музеї та інші місця культурного дозвілля більшу частину 2020 року через запроваджені у країні карантинні заходи. Терміни поновлення їхньої роботи поки що не відомі.

    Теги: Франція протест активісти театр мистецтво артист актор карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies