Стало відомо, хто став лауреатом премії імені Леся Курбаса 2021 року

Нову постановку вистави «Украдене щастя» на сцені театру Франка високо оцінили критики

Щороку 25 лютого театральний світ згадує Леся Курбаса – реформатора українського театру. Традиційно напередодні дня народження видатного режисера комітет театральної премії імені Курбаса визначає нових лауреатів державної премії, яка у театральному світі вважається престижною і символічною.

Історія Премії Курбаса розпочинається ще 1994 року, коли відомий режисер Лесь Танюк боровся за створення в Україні Центру Леся Курбаса і тоді ж впроваджувалася премія Міністерства культури і театральної спілки. Згодом, 2017 року, було введене нове положення про Премію Леся Курбаса. Згідно з ним, премія Курбаса стала щорічною.

На здобуття премії висувається постановка, прем’єра якої відбулася у попередньому році.

Цьогоріч Комітет Курбаса визначив лауреатом-переможцем Дмитра Богомазова, головного режисера Київського Національного театру імені Івана Франка, постановника вистави «Украдене щастя» (2020 рік).

Премію імені Леся Курбаса у 202і році присуджено Дмитру Богомазову. Фото: Главком

«Цьогорічний вибір комітету це не лише данина шани і поваги видатному творчому доробку Дмитра Михайловича на сценах Києва та Одеси, а, насамперед, це висока професійна оцінка його нової вистави «Украдене щастя» на сцені столичних франківців, де драма Івана Франка прочитана режисером оригінально, небанально, з зануренням у філософське нутро знаменитої Франковоі драми, що знає десятки режисерських інтерпретацій у різні театральні часи», - заявив член комітету Премії Курбаса, театральний критик і заслужений журналіст України Олег Вергеліс.

На думку критика інтерес театральних митців до Премії Курбаса з року в рік все помітніший, цьогоріч, наприклад, було 18 подань на премію з різних регіонів України. Тобто, це вже не лише столиця, а також Полтава, Одеса, інші міста.

Одна з найпопулярніших в українській літературі та найбільш знакова для театру п'єса Івана Франка «Украдене щастя» під завісу ювілейного 100-го сезону поверулась на франківську сцену. Нова версія, що її пропонує режисер Дмитро Богомазов, принципово відрізняється від багатьох знаних інтерпретацій. Пропонуючи сучасну за своєю сценічною лексикою виставу, режисер відходить від соціально-побутових, етнографічних подробиць. Історія трикутника Микола-Анна-Михайло трансформована в багатошарову психологічну притчу не лише про неможливість побудови щастя на нещасті іншого і не лише про «вкрадене» щастя і жадання своєрідного реваншу, що керує героями.

Наразі, як повідомили «Главкому» у Національному театрі імені Івана Франка, Дмитро Богомазов розробляє нову сценічну версію своєї легендарної вистави «Співай, Лоло, співай!» (п‘єса Олександра Чепалова за мотивами роману Генріха Манна «Учитель Гнус» та фільму Джозефа фон Штенберга «Блакитний янгол»). У головних ролях в новому проєкті франківців задіяні Оксана Жданова, Дарія Легейда, Богдан Бенюк, Олександр Ярема, Віталій Ажнов, Акмал Гурєзов, Михайло Кукуюк, Василь Мазур, Олександр Задніпровський та Олена Хохлаткіна.