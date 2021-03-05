Колектив Одеського оперного театру висловив недовіру режисеру Лавренчуку

Колишні колеги звинувачують Лавренчука в брехні

Керівництво Одеського національного академічного театру опери та балету офіційно прокоментувало звільнення та побиття головного режисера театру Євгена Лавренчука.

За словами представників театру, було проведено збори, на яких колектив театру, нібито, одноголосно підтримав в.о. генерального директора театру Надію Бабич, і висловив недовіру Лавренчук, повідомляє УСИonline.

Натомість в інтерв’ю «Главкому» Лавренчук розповів, що його колег примушували писати наклепи на нього, але вони відмовлялися. «Мені казали, що в театрі зверталися до солістів та до керівників підрозділів, щоб підписувати проти мене наклеп, і люди не підписували!», – завив режисер.

Спочатку колектив театру не хотів вплутуватися в публічний конфлікт, але оскільки, за словами Надії Бабич, він дійшов до Міністерства культури України та навіть вийшов за межі держави, керівництво вирішило вийти до преси.

в.о. генерального директора театру Надію Бабич і диригент театру В'ячеслав Чорнухи-Воліч

Надія Бабич черговий раз спростувала можливий зв'язок нападу на Лавренчука за участь у конкурсі на посаду головного режисера, оскільки «через пандемію сама дата конкурсу ще невідома, до того ж, він буде проводитися по всій Україні і в ньому візьме участь безліч кандидатів».

Вона додала, що лише зараз дізналася, що Лавренчук заявив в поліцію про два напади.«Раніше, коли він отримав травму, керівництву він сказав, що впав на рейки, за що навіть отримав виплату в 28,5 тис. грн. У правоохоронних органах ж є заява про декілька випадків побиття. Тепер колектив театру також направив до правоохоронних органів звернення, щоб з'ясувати обставини нападу і зняти звинувачення з керівництва», – заявила Бабич.

Колишні колеги звинувачують Лавренчука в брехні. «Фірмовий знак Лавренчука – брехня. Маленька тут і там, а потім велика, яка зриває роботу театру», – пояснив головний диригент театру В'ячеслав Чорнухи-Воліч. Натомісь Лавренчук заявляв, що заява театру містить наклеп та факт відкриття і перехоплення чужої кореспонденції. «Усі притягнути ними «факти» взагалі не дотичні до суті проблеми. Один з наклепів – заяви. Я не був побитий у липні 2020 року, тоді я впав, чому є свідки. І, загалом, розісланий у ЗМІ текст від Театру виглядає чорновою анонімкою, оскільки ніхто не взяв на себе відповідальність той текст підписати», – розповідав режисер в інтерв’ю Главкому.

Головний диригент театру звинуватив Лавренчука в непрофесіоналізмі, ніби то режисер не доробив належним чином постановку «La Traviata». «Така ж ситуація була і з постановкою Євгена Лавренчука «La Traviata», яку той не допрацював до кінця, хоча розрекламована вона була як геніальна і свіжа. В результаті постановка кожен раз відбувалася зі змінами, так як режисерська концепція була не готова», процитували диригента УСИonline.

Нагадаємо, що Лавренчук став першим лауреатом державної театральної премії України імені Леся Курбаса саме за оперну постановку «La Traviata», також вистава номінована на Шевченківську премію.