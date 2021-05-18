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    У Парижі закрили для відвідування одне з улюблених місць туристів

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    Собор залишається закритим, а роботи з його відновлення тривають - У Парижі закрили для відвідування одне з улюблених місць туристів
    Собор залишається закритим, а роботи з його відновлення тривають
    Фото з відкритих джерел

    Рівень свинцю в цьому районі перевищує норму

    Префектура Парижа оголосила, що тимчасово закриє площу перед зруйнованим вогнем собором Нотр-Дам через «концентрації свинцевого пилу вище звичайного рівня для Парижа». При це повідомляє видання пише The Local.

    Рівень свинцю в цьому районі знаходиться під наглядом після пожежі, яка зруйнувала собор і розплавила свинець на його історичному даху у квітні 2019 року.

    Відтоді було кілька випадків закриття деяких районів і прилеглих шкіл, коли рівні вмісту свинцю викликали занепокоєння. Останнє рішення було прийнято «після консультації з регіональним агентством охорони здоров'я Іль-де-Франс про запобіжні заходи», повідомили у префектурі.

    Площа перед собором знову відкрилася 31 березня 2020 року, але сам собор залишається закритим, а роботи з його відновлення тривають. Тепер периметром заборонено рух пішоходів і транспортних засобів.

    «Коли ми проведемо прибирання і кількість (свинцю) повернеться до досить низького рівня, площа знову буде відкрита для публіки», – сказали в префектурі.

    Тим часом, французький Діснейленд виходить з карантину.

    Теги: Франція Париж туризм
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    У Парижі закрили для відвідування одне з улюблених місць туристів