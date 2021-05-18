У Парижі закрили для відвідування одне з улюблених місць туристів

Рівень свинцю в цьому районі перевищує норму

Префектура Парижа оголосила, що тимчасово закриє площу перед зруйнованим вогнем собором Нотр-Дам через «концентрації свинцевого пилу вище звичайного рівня для Парижа». При це повідомляє видання пише The Local.

Рівень свинцю в цьому районі знаходиться під наглядом після пожежі, яка зруйнувала собор і розплавила свинець на його історичному даху у квітні 2019 року.

Відтоді було кілька випадків закриття деяких районів і прилеглих шкіл, коли рівні вмісту свинцю викликали занепокоєння. Останнє рішення було прийнято «після консультації з регіональним агентством охорони здоров'я Іль-де-Франс про запобіжні заходи», повідомили у префектурі.

[À LA UNE À MIDI] Le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée il y a deux ans par un incendie, a été fermé provisoirement au public en raison de la concentration trop importante de plomb, a indiqué la préfecture de police #AFP 3/5 pic.twitter.com/MFwDyvPDb5 — Agence France-Presse (@afpfr) May 18, 2021

Площа перед собором знову відкрилася 31 березня 2020 року, але сам собор залишається закритим, а роботи з його відновлення тривають. Тепер периметром заборонено рух пішоходів і транспортних засобів.

«Коли ми проведемо прибирання і кількість (свинцю) повернеться до досить низького рівня, площа знову буде відкрита для публіки», – сказали в префектурі.

Тим часом, французький Діснейленд виходить з карантину.