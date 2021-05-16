Туреччина послаблює карантинні обмеження, але залишає комендантську годину

Невакцинованим громадянам дозволять виходити з дому тільки з 10:00 до 14:00 у робочі дні

У країні дозволені автобусні перевезення та реєстрація шлюбів

З понеділка, 17 травня, у Туреччині касуються деякі з карантинних обмежень, раніше введених у звʼязку із загостренням захворюваності коронавірусом. Кроки для поступової нормалізації ситуації у країні на період до 1 червня опубліковані міністерством внутрішніх справ країни.

Крім іншого будуть скасовані обмеження на вихід з дому для осіб старше 65 років і молодше 18 років, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу. Але цим категоріям громадян не дозволяється користуватися громадським транспортом при пересуванні містом.

Невакцинованим громадянам дозволять виходити з дому тільки з 10:00 до 14:00 у робочі дні. Також в країні скасують заборону на міжміські поїздки, крім періоду дії комендантської години, відновлять роботу дошкільні установи, дозволять реєструвати шлюби без проведення весільних церемоній.

Нагадаємо, що від учорашнього дня українським туристам, які летять до Туреччини, більше не потрібно пред’являти негативний ПЛР-тест на коронавірус.