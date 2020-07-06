У партії Тимошенко виступали проти декомунізації і похвалили маршала Жукова



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Олексій Кучеренко виступив проти демонтажу пам’ятників Георгію Жукову

Нардеп прирівняв маршала Жукова до Христофора Колумба

Народний депутат з фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко виступив проти демонтажу пам’ятників Георгію Жукову. Про це він написав у Фейсбуці. Кучеренко прирівняв маршала Жукова до Христофора Колумба і заявив, що саме Жукову Україна завдячує частиною своїх територій.



«Прочитав про ідіотів в одній далекій країні, які знесли пам'ятник Христофору Колумбу. Який їхню ж країну і відкрив. Для цивілізації, як виявилося згодом. Задумався. Ідіотизм - захворювання інтернаціональне. Так наприклад, кордони сучасної України на південно-заході були придбані в результаті ... «Прутського походу» 1940 року якогось Георгія Жукова. Якому під шумок також позносили пам'ятники. Ось і живи тепер з цим!», - пише депутат від «Батьківщини».





«Я до чого - а ми не хочемо все разом трохи заспокоїтися і включити мізки, нарешті?! Або хоча б їх залишки?! Історія - це штука дуже тонка і складна. І тупих балаболів вона точно не любить. Давайте спробуємо сконцентруватися над справжнім з його проблемами!», - пропонує соратник Тимошенко.