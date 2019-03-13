  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Патрульній поліції розповіли, як справно порушники правил сплачують штрафи

    • Розсилка
    <span>Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький</span> - У Патрульній поліції розповіли, як справно порушники правил сплачують штрафи
    Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький
    Фото: Олексій Білошицький / facebook.com

    На порушників накладено штрафів на 17,8 млн грн, з яких сплачено 77%

    З 16 жовтня 2018 року по 4 березня 2019 року на території України завдяки приладам фіксації швидкості вдалося встановити 64,4 тисячі випадків перевищення швидкості. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

    Читайте також

    «Станом на 4 березня 2019 року, відповідно до облікових даних інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», за період з 16 жовтня 2018 року по 4 березня 2019 року на території України поліцейськими патрульної поліції оформлено 64 448 матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 і ч.3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення», - зазначив він.

    Білошицький зазначив, що за цей період накладено штрафів на загальну суму 17,8 млн грн, з яких сплачено 13,7 млн грн, або 77%. 

    Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. Раніше на дорогах України функціонували 30 таких пристроїв, згодом їх стало на 20 більше.

    TruCAM - лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність від приладу «Візир» і йому подібних - він використовує не радіохвилю, а світловий промінь - лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобіля в потоці транспорту на відстані, що перевищує 1 кілометр.

    Читайте також:
    Олексій Білошицький: Камера, встановлена на вулиці Теліги у Києві, за місяць зафіксувала понад 20 тис. порушень
    Читайте також
    МВС дороги машини водій автомобіль поліція Олексій Білошицький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ