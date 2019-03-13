У Патрульній поліції розповіли, як справно порушники правил сплачують штрафи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький Фото: Олексій Білошицький / facebook.com

На порушників накладено штрафів на 17,8 млн грн, з яких сплачено 77%

З 16 жовтня 2018 року по 4 березня 2019 року на території України завдяки приладам фіксації швидкості вдалося встановити 64,4 тисячі випадків перевищення швидкості. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Станом на 4 березня 2019 року, відповідно до облікових даних інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», за період з 16 жовтня 2018 року по 4 березня 2019 року на території України поліцейськими патрульної поліції оформлено 64 448 матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 і ч.3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення», - зазначив він.

Білошицький зазначив, що за цей період накладено штрафів на загальну суму 17,8 млн грн, з яких сплачено 13,7 млн грн, або 77%.

Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. Раніше на дорогах України функціонували 30 таких пристроїв, згодом їх стало на 20 більше.

TruCAM - лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність від приладу «Візир» і йому подібних - він використовує не радіохвилю, а світловий промінь - лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобіля в потоці транспорту на відстані, що перевищує 1 кілометр.

Читайте також: