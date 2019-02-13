  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Сирії вибухнув автомобіль: є постраждалі

    • Розсилка
    У Сирії вибухнув автомобіль: є постраждалі

    В результаті вибуху постраждали семеро осіб

    На контрольно-пропускному пункті на околиці сирійського міста Аль-Рай біля турецького кордону вибухнула автомобільна бомба, в результаті чого постраждали щонайменше семеро осіб.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Як повідомляється, вибух стався на КПП в 5 км від кордону, поранення отримали троє поліцейських і четверо цивільних осіб.

    Раніше повідомлялося, що в сирійському місті Манбідж мікроавтобус з вчителями підірвався на міні, в результаті вибуху загинув водій.

    вибух водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ