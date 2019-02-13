У Сирії вибухнув автомобіль: є постраждалі



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В результаті вибуху постраждали семеро осіб

На контрольно-пропускному пункті на околиці сирійського міста Аль-Рай біля турецького кордону вибухнула автомобільна бомба, в результаті чого постраждали щонайменше семеро осіб.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомляється, вибух стався на КПП в 5 км від кордону, поранення отримали троє поліцейських і четверо цивільних осіб.

Раніше повідомлялося, що в сирійському місті Манбідж мікроавтобус з вчителями підірвався на міні, в результаті вибуху загинув водій.