Сенат Чехії схвалив заборону виробництва та продажу одноразових пластмасових товарів



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Заборона буде стосуватися лише того товару з пластмаси, який можна замінити продукцією з інших матеріалів

Верхня палата парламенту Чехії підтримала введення в країні заборони на виробництво та продаж одноразового товару з пластмаси.

Про це повідомляє «Радіо Прага».

Зазначається, що заборона буде стосуватися лише того товару з пластмаси, який можна замінити продукцією з інших матеріалів, доступних за ціною.

Для набуття чинності цей закон має підписати президент країни.

Видання наголошує, що політику заборони пластмасових товарів підтримує Єврокомісія, яка, наприклад, планує заборонити виробництво одноразового посуду, знизити загальний об’єм використання пластикової продуктової упаковки, а також забезпечити збір 90% одноразових пластмасових пляшок.