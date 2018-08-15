У поліції припускають, що до вбивства екс-депутата у Сумах може бути причетна його зникла дружина



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Дружина Анатолія Жука зникла через кілька днів після вбивства чоловіка

Поліція розшукує зниклих дружину, доньку та водія застреленого у Сумах екс-депутата Жука

У Сумах триває розслідування вбивства колишнього депутата Сумської міськради Анатолія Жука. Поліція запідозрила, що до злочину може бути причетна його дружина.

Наразі жінку оголошено у розшук. Це одна із робочих версій, яку розглядає слідство. Про це сьогодні, 15 серпня, повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, передає прес-служба МВС.

Поліція розглядає кілька версій цього злочину. Зокрема, вбивства на замовлення, а також через громадську діяльність загиблого.

«Також одна із версій ‑ до вбивства екс-депутата може бути причетна його дружина. Після першого допиту вона зникла, її місцеперебування невідоме. Також зникла її донька та водій», - заявив перший заступник голови Нацполіції.

За його словами, наразі проводяться активні оперативно-розшукові заходи зі встановлення місцеперебування родини вбитого екс-депутата.