У Польщі на будівництві загинув українець

Постраждалого за допомогою будівельного крана вдалося евакуювати через дві години

Українець зірвався з будівельних лісів і впав з 12 поверху на поверх нижче, в результаті чого сильно вдарився головою

У польському місті Катовіце на будівництві офісного будинку загинув 55-річний громадянин України.

Про це повідомляє Dziennik Zachodni.

За інформацією місцевих ЗМІ, українець зірвався з будівельних лісів і впав з 12 поверху на поверх нижче, в результаті чого сильно вдарився головою.

Рятувальники не змогли близько під'їхати до будівлі. Поки чекали прибуття з сусіднього міста спеціальної висотно-рятувальної групи, українцю надавали долікарську допомогу на місці події.

Постраждалого за допомогою будівельного крана вдалося евакуювати через дві години. Його доставили в лікарню у важкому стані.

Медикам не вдалося врятувати йому життя. Правоохоронці розслідують цей інцидент.

До слова, українські заробітчани торік переказали додому рекордну суму грошей.