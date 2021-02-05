У Польщі на будівництві загинув українець
Постраждалого за допомогою будівельного крана вдалося евакуювати через дві години
Українець зірвався з будівельних лісів і впав з 12 поверху на поверх нижче, в результаті чого сильно вдарився головою
У польському місті Катовіце на будівництві офісного будинку загинув 55-річний громадянин України.
Про це повідомляє Dziennik Zachodni.
За інформацією місцевих ЗМІ, українець зірвався з будівельних лісів і впав з 12 поверху на поверх нижче, в результаті чого сильно вдарився головою.
Рятувальники не змогли близько під'їхати до будівлі. Поки чекали прибуття з сусіднього міста спеціальної висотно-рятувальної групи, українцю надавали долікарську допомогу на місці події.
Постраждалого за допомогою будівельного крана вдалося евакуювати через дві години. Його доставили в лікарню у важкому стані.
Медикам не вдалося врятувати йому життя. Правоохоронці розслідують цей інцидент.
До слова, українські заробітчани торік переказали додому рекордну суму грошей.