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    У Польщі на будівництві загинув українець

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    <p>Постраждалого за допомогою будівельного крана вдалося евакуювати через дві години</p> - У Польщі на будівництві загинув українець

    Постраждалого за допомогою будівельного крана вдалося евакуювати через дві години

    Фото ілюстративне

    Українець зірвався з будівельних лісів і впав з 12 поверху на поверх нижче, в результаті чого сильно вдарився головою

    У польському місті Катовіце на будівництві офісного будинку загинув 55-річний громадянин України.

    Про це повідомляє Dziennik Zachodni.

    За інформацією місцевих ЗМІ, українець зірвався з будівельних лісів і впав з 12 поверху на поверх нижче, в результаті чого сильно вдарився головою.

    Рятувальники не змогли близько під'їхати до будівлі. Поки чекали прибуття з сусіднього міста спеціальної висотно-рятувальної групи, українцю надавали долікарську допомогу на місці події.

    Постраждалого за допомогою будівельного крана вдалося евакуювати через дві години. Його доставили в лікарню у важкому стані.

    Медикам не вдалося врятувати йому життя. Правоохоронці розслідують цей інцидент.

    До слова, українські заробітчани торік переказали додому рекордну суму грошей.

    Теги: Польща смерть українці заробітчани
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