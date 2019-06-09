У Польщі підтвердили, що Росія відновила поставки чистої нафти



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Сьогодні вранці відновлено поставки не забрудненої органічними хлоридами нафти до системи передачі PERN

Польська компанія PERN підтвердила, що в неділю вранці 9 червня російська сторона відновила поставки чистої нафти через Білорусь до польської системи передачі.

Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на представника компанії Катажину Красінську.

«Сьогодні вранці відновлено поставки не забрудненої органічними хлоридами нафти до системи передачі PERN. Наша компанія впровадила механізм постійного контролю якості, так, щоб у постійному режимі перевіряти сировину, що надходить із Білорусі», – цитує видання Красінську.

У квітні підприємство PERN, національний і регіональний лідер нафтової логістики, заявило, що до польської трубопровідної системи постачається забруднена нафта з Росії.

За даними польської компанії, рівень забруднення міг призвести до пошкодження установок нафтопереробки. Тому було прийнято рішення призупинити закачування цієї сировини.

Раніше повідомлялося, що Угорщина відновила прокачування нафти через міжнародний нафтопровід «Дружба».

Як відомо, прийом нафти, яка надходила з «Дружби», Угорщина тимчасово припинила 26 квітня. У компанії MOL це пояснили прагненням повністю убезпечити нафтопереробні заводи в країні.