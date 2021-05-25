Американському сенатору підкинули посилку з невідомим порошком і погрозами

Сенатор зазначив, що зовсім не схильний розглядати погрозу, що надійшла йому, як чийсь дурний жарт

До «посилки» додавалося зображення забинтованого Пола з поставленим до його голови пістолетом

У будинок американського сенатора-республіканця Ренда Пола доставили пакет з білим порошком і погрозою на його адресу. ФБР і поліція Капітолію почали розслідування. Про це повідомляє Politico.

До «посилки» додавалося зображення забинтованого Пола з поставленим до його голови пістолетом, пише видання. Нижче було написано: «Я завершу почате твоїм сусідом...».

Автор послання нагадував про напад, якому сенатор піддався в 2017 році з боку свого сусіда по будинку в місті Боулінг-Грін Рене Бушера. Словесна перепалка між ними переросла в фізичну сутичку, в результаті якої Пол отримав травми – у нього були зламані п'ять ребер.

Сенатор зазначив, що зовсім не схильний розглядати погрозу, що надійшла йому, як чийсь дурний жарт. «Я сприймаю ці погрози дуже серйозно», – написав він на своїй сторінці в Twitter.

Тим часом, один із засновників білоруського опозиційного каналу Nexta Степан Путило повідомив, що йому та його співробітникам знову почали надходити погрози після затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.