Американському сенатору підкинули посилку з невідомим порошком і погрозами
До «посилки» додавалося зображення забинтованого Пола з поставленим до його голови пістолетом
У будинок американського сенатора-республіканця Ренда Пола доставили пакет з білим порошком і погрозою на його адресу. ФБР і поліція Капітолію почали розслідування. Про це повідомляє Politico.
До «посилки» додавалося зображення забинтованого Пола з поставленим до його голови пістолетом, пише видання. Нижче було написано: «Я завершу почате твоїм сусідом...».
Автор послання нагадував про напад, якому сенатор піддався в 2017 році з боку свого сусіда по будинку в місті Боулінг-Грін Рене Бушера. Словесна перепалка між ними переросла в фізичну сутичку, в результаті якої Пол отримав травми – у нього були зламані п'ять ребер.
Сенатор зазначив, що зовсім не схильний розглядати погрозу, що надійшла йому, як чийсь дурний жарт. «Я сприймаю ці погрози дуже серйозно», – написав він на своїй сторінці в Twitter.
Тим часом, один із засновників білоруського опозиційного каналу Nexta Степан Путило повідомив, що йому та його співробітникам знову почали надходити погрози після затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.
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