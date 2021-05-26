МАУ відновлює авіарейси до Польщі: розклад та ціни

Авіакомпанія МАУ буде щовівторка, п’ятницю і неділю здійснювати польотну програму за маршрутом Київ-Варшава-Київ

Ціни за маршрутом Київ-Варшава стартують від 908 гривень

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) відновлює авіасполучення з Польщею з 18 червня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба МАУ.

Авіакомпанія буде щовівторка, п’ятницю і неділю здійснювати польотну програму за маршрутом Київ-Варшава-Київ.

Київ (KBP) – Варшава (WAW): виліт 09:55 (місцевий час) – прибуття 10:30 (місцевий час);

Варшава (WAW) – Київ (KBP): виліт 14:05 (місцевий час) – прибуття 16:35 (місцевий час).

У компанії додали, що «зручний розклад рейсів дозволяє забезпечити стикування з десятком міжнародних і внутрішніх рейсів через Київ, аеропорт «Бориспіль».

Також пасажири з Варшави зможуть дістатися до Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Львова, Одеси, Кишинева, Івано-Франківська, Херсона, Тбілісі, Батумі, Тель-Авіва, Єревана, Стамбула, Дубай, Баку і Каїра, а також у зворотному напрямку.

Ціни за маршрутом Київ-Варшава стартують від 908 гривень, Варшава — Київ від 29 євро в одну сторону.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Відповідне рішення було прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду

Після введення в дію рішення про припинення авіасполучення України з Білоруссю з 00:00 26 травня здійснення прямого перельоту буде неможливо. В «Украерорусі» повідомили, що влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі.

Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.