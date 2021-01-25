У Карпатах намело майже метр снігу

Висота снігового покриву ‒ 34-98 см, сніг свіжий, добре закріплений, – синоптики

У Карпатах, станом на 25 січня, через інтенсивний снігопад випало до одного метра снігу в районі гори Пожижевська. Про це йдеться на сторінці «Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах» у Facebook.

Зазначається, що на горі Пожижевська температура повітря становить -0-8, вітер. Висота снігового покриву ‒ 34-98 см, сніг свіжий, добре закріплений.

На горі Плай до -5, вітер: південно-східний 8-10 м/с, туман, сніг від 25 до 61 см.

На сніголавинному посту Драгобат випало до 70 см снігу, там зараз хуртовина.

Як повідомлялося, синоптики попередили про небезпеку снігових лавин у Карпатах.

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