У Польщі спостерігається велика посуха



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Щоб проблема посухи зникла, необхідно щонайменше три тижні безперервного дощу

На всій території Польщі спостерігається велика посуха, яка вже на вихідних зміниться грозами та бурями. Про це повідомляє «Польське радіо».

Спеціалісти стверджують, щоб наявні проблеми від посухи зникли, необхідно щонайменше три тижні безперервного дощу. Синоптики передбачають дощі починаючи з суботи, але за словами гідрологів, прогнозовані дощі будуть занадто слабкими, щоб вирішити проблему посухи. Як заповідає Матеуш Барчик з Інституту метеорології та водного господарства, сьогодні буде ще дуже тепло, але в суботу похолодає й випаде дощ.

«Кінець теплих днів, від суботи очікуються дощі по всій країні. Найбільше буде падати на півдні, навіть до 10 міліметрів», — інформує Матеуш Барчик.

Наразі, найбільш сухо в Сілезькому, Великопольському, Любуському та Свєнтокшиському воєводствах.

«В цих регіонах, у річках рівень води нижче середнього», — говорить гідролог Гжегож Валієвський.

Він додає, що для того, аби проблема посухи зникла, необхідно щонайменше три тижні безперервного дощу.