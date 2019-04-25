Вчителі у Польщі призупиняють страйк до вересня



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Страйк учителів у Польщі тривав майже три тижні

Основною вимогою вчителів є збільшення заробітної плати на 1000 злотих (близько 260 доларів)

Польські вчителі від суботи 27 квітня припиняють національний страйк і дають уряду час до вересня на виконання їхніх умов.

Про це повідомляє TVN24.

«Страйк міг би тривати і далі, тому що всі вчителі до цього готові», - заявив голова Профспілки польських вчителів Славомір Броняж.

Однак, за його словами, страйк поставить під загрозу випускні іспити, так звану матуру, необхідну для вступу до ВНЗ. Броняж наголосив, що ніхто не зможе замінити вчителів на час цих іспитів, здача яких стартує з 6 травня.

«Від сьогодні ми входимо в новий етап, який буде набагато складнішим, але це той етап, який продемонструє обличчя нашого протесту. Ми перебуваємо на половині нашого шляху», - сказав Броняж.

«Пане прем’єре Моравецький, ми даємо вам час до вересня. Ми чекаємо на конкретні пропозиції з вашого боку», - додав він.

Безстроковий страйк учителів у Польщі триває майже три тижні.

Основною вимогою вчителів є збільшення заробітної плати на 1000 злотих (близько 260 доларів). Ситуація ускладнюється тим, що з 10 квітня у школах Польщі проходять іспити. При цьому в багатьох школах, де проходять іспити, триває страйк вчителів, а комісії довелося формувати з добровольців, які мають педагогічну освіту.