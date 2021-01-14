У Польщі суд продовжив арешт колишнього керівника «Укравтодору»

Колишній керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак був затриманий влітку 2020 року

Новак перебуватиме під арештом до 16 квітня

Окружний суд у Варшаві продовжив термін арешту колишнього керівника «Укравтодору», ексміністра транспорту Польщі Славоміра Новака ще на три місяці, до 16 квітня.

Про це повідомило Польське радіо.

«В обґрунтуванні суддя вказала, що докази, представлені в заяві прокурора, вказують на високу ймовірність вчинення підозрюваним усіх дій, яких стосується обвинувачення. Суд також поділяє нашу думку щодо ймовірного шахрайства, а також стосовно загрози суворого покарання позбавленням волі», – заявив прокурор Ян Дрелєвський.

Нагадаємо, 20 липня 2020 року спецслужби Польщі повідомили про затримання за звинуваченням у корупції ексглави «Укравтодору» Славоміра Новака. Пізніше в НАБУ розповіли деталі справи, яку вони вели спільно з польськими колегами.

Повідомлялося, що ексглаву «Укравтодору» підозрюють в розкраданні грошей, які міжнародні організації виділяли для ремонту доріг в Україні. Слідство відпрацьовує тендери на суму 270 млн євро.

Національне антикорупційне бюро здійснювало в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

У 2019 році у зв’язку із завершенням трирічної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем’єр-міністру України заяву про відставку.

Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.