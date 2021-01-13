СБУ оприлюднила число знешкоджених злочинних угрупувань та викритих корупційних злочинів за 2020 рік

У 2020 році за злочини, вчинені в організованих формах, за матеріалами спецслужби засуджено 31 особу

Найчастіше діяльність викритих у 2020 році угруповань була пов’язана з наркобізнесом (30) і корисливо-насильницькими злочинами (18)

Служба безпеки України протягом 2020 року викрила 81 організоване злочинне угруповання, в діяльності 17 з них брали участь посадовці владних структур. Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що ефективність протидії загрозам нацбезпеці, що пов’язані з організованою злочинністю, підвищилась майже вдвічі, адже, наприклад, у 2019 році СБУ знешкодила 47 таких злочинних угрупувань.

«Найчастіше діяльність викритих у 2020 році угруповань була пов’язана з наркобізнесом (30) і корисливо-насильницькими злочинами (18)», ─ йдеться у повідомленні.

Наприклад, серед найбільш резонансних справ – знешкодження впливового ОЗУ «Князя», яке займалося вимаганням і рейдерством на території Харківської, Дніпропетровської і Полтавської областей. Також у минулому році було заблоковано діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів США інвесторів. Її вкладниками були понад 600 тис. осіб.

Серед 17 викритих угрупувань за участі посадовців: хабарництво при наданні землевпорядної документації на Луганщині за участі керівництва територіального органу Держгеокадастру, привласнення службовцями Міноборони 11 млн. грн бюджетних коштів на будівництві казарм тощо.

Ще 7 ОЗУ були пов’язані з правоохоронною діяльністю та обороною, а 6 – з незаконною міграцією. Наприклад, на Дніпропетровщині співробітники одного з відділків поліції у складі злочинної організації штучно нарощували показники роботи. Для цього – фальсифікували кримінальні справи і катували підозрюваних, щоб отримати докази неіснуючих злочинів.

У 2020 році за злочини, вчинені в організованих формах, за матеріалами спецслужби засуджено 31 особу.

Значну увагу протягом року СБУ приділяла протидії загрозам державній безпеці, що пов’язані з корупцією. Службою безпеки викрито 536 корупційних злочинів: вимагання та отримання хабарів, привласнення чи розтрата майна, зловживання впливом, владою чи службовим становищем та інші.