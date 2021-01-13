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    СБУ оприлюднила число знешкоджених злочинних угрупувань та викритих корупційних злочинів за 2020 рік

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    У 2020 році за злочини, вчинені в організованих формах, за матеріалами спецслужби засуджено 31 особу - СБУ оприлюднила число знешкоджених злочинних угрупувань та викритих корупційних злочинів за 2020 рік
    У 2020 році за злочини, вчинені в організованих формах, за матеріалами спецслужби засуджено 31 особу

    Найчастіше діяльність викритих у 2020 році угруповань була пов’язана з наркобізнесом (30) і корисливо-насильницькими злочинами (18)

    Служба безпеки України протягом 2020 року викрила 81 організоване злочинне угруповання, в діяльності 17 з них брали участь посадовці владних структур. Про це йдеться на сайті відомства.

    Зазначається, що ефективність протидії загрозам нацбезпеці, що пов’язані з організованою злочинністю, підвищилась майже вдвічі, адже, наприклад, у 2019 році СБУ знешкодила 47 таких злочинних угрупувань.

    «Найчастіше діяльність викритих у 2020 році угруповань була пов’язана з наркобізнесом (30) і корисливо-насильницькими злочинами (18)», ─ йдеться у повідомленні. 

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    СБУ оприлюднила число знешкоджених злочинних угрупувань та викритих корупційних злочинів за 2020 рік
    СБУ оприлюднила число знешкоджених злочинних угрупувань та викритих корупційних злочинів за 2020 рік
    СБУ оприлюднила число знешкоджених злочинних угрупувань та викритих корупційних злочинів за 2020 рік
    СБУ оприлюднила число знешкоджених злочинних угрупувань та викритих корупційних злочинів за 2020 рік
    СБУ оприлюднила число знешкоджених злочинних угрупувань та викритих корупційних злочинів за 2020 рік
    СБУ оприлюднила число знешкоджених злочинних угрупувань та викритих корупційних злочинів за 2020 рік
    СБУ оприлюднила число знешкоджених злочинних угрупувань та викритих корупційних злочинів за 2020 рік

    Наприклад, серед найбільш резонансних справ – знешкодження впливового ОЗУ «Князя», яке займалося вимаганням і рейдерством на території Харківської, Дніпропетровської і Полтавської областей. Також у минулому році було заблоковано діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів США інвесторів. Її вкладниками були понад 600 тис. осіб.

    Серед 17 викритих угрупувань за участі посадовців: хабарництво при наданні землевпорядної документації на Луганщині за участі керівництва територіального органу Держгеокадастру, привласнення службовцями Міноборони 11 млн. грн бюджетних коштів на будівництві казарм тощо.

    Ще 7 ОЗУ були пов’язані з правоохоронною діяльністю та обороною, а 6 – з незаконною міграцією. Наприклад, на Дніпропетровщині співробітники одного з відділків поліції у складі злочинної організації штучно нарощували показники роботи. Для цього – фальсифікували кримінальні справи і катували підозрюваних, щоб отримати докази неіснуючих злочинів.

    У 2020 році за злочини, вчинені в організованих формах, за матеріалами спецслужби засуджено 31 особу.

    Значну увагу протягом року СБУ приділяла протидії загрозам державній безпеці, що пов’язані з корупцією. Службою безпеки викрито 536 корупційних злочинів: вимагання та отримання хабарів, привласнення чи розтрата майна, зловживання впливом, владою чи службовим становищем та інші.

    Теги: СБУ суд Міноборони злочинність злочин
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