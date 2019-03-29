У Польщі українця засудили за вбивство сокирою в ігровому залі



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Окружний суд у Познані виніс вирок 23-річному громадянину України у вигляді 15 років позбавлення волі за вбивство сокирою чоловіка в ігровому залі у місті Любонь

Суд у польському місті Познань засудив українця до 15 років позбавлення волі за вбивство сокирою чоловіка в ігровому залі. Про це повідомляє «Польське радіо».

Окружний суд у Познані виніс вирок 23-річному громадянину України у вигляді 15 років позбавлення волі за вбивство сокирою чоловіка в ігровому залі у місті Любонь у Великопольському воєводстві. Такого покарання просили адвокат підсудного, і прокурор, і субсидіарний обвинувачувач.

Крім того, суд постановив виплатити дружині вбитого чоловіка 150 тис. злотих (35 тис. євро) відшкодування, пише видання.

Так, вбивство у місті Любонь, неподалік Познаня, сталося 28 січня минулого року. За даними слідства, того дня місцеву поліцію повідомили про підпал у залі ігрових автоматів. Поліція, яка прибула на місце, виявила у спаленому приміщенні тіло чоловіка з помітними пораненнями.

Під час розтину з’ясувалося, що чоловік загинув унаслідок удару сокирою по голові та у грудну клітку.

У вбивстві прокуратура звинуватила 23-річного українця. Він зізнався у скоєнні злочину вже під час слідства.

Українця також звинуватили у зберіганні наркотиків та спричиненні пожежі в ігровому залі.

Під час судового процесу у цій справі українець визнав свою вину та вибачився перед родиною померлого.

Зі слів обвинуваченого, у ніч, коли сталося вбивство, він вживав алкогольні напої.

«Я пішов (пограти) в автомати, програв якихось 100 злотих… Потім знову вийшов із дому, хотів пограти ще раз. Я взяв із собою сокиру. Я вдарив не гострою частиною, а обухом… Потім підпалив якусь газету і вкинув до смітника», - сказав обвинувачений.

Він додав, що після скоєння злочину розумів, що його затримають і думав, чи самому не здатися поліції. Проте остаточно цього не зробив.

Відповідаючи на запитання прокурора про мотив злочину, чоловік сказав: «Я вже рік думаю про це, і не можуть навіть собі відповісти на це запитання. Ця людина нічого поганого не зробила».

Джерело: УНН