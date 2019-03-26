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    Польські прикордонники затримали алжирських нелегалів, які тікали з України в Німеччину

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    Польські прикордонники затримали алжирських нелегалів, які тікали з України в Німеччину

    Затримані – це громадяни Алжиру, котрі декілька місяців навчалися та працювали в Україні

    На польсько-українському кордоні затримали трьох нелегальних мігрантів з Алжиру. Про це повідомляє «Польське радіо».

    Повідомляється, що неподалік міста Любачів Підкарпатського воєводства польські прикордонники затримали трьох громадян Алжиру, котрі незаконно перейшли з України до Польщі через так званий зелений кордон.

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    «Затримані – це громадяни Алжиру, котрі декілька місяців навчалися та працювали в Україні. Тепер вони вирішили незаконно поїхати у Німеччину, аби там поселитися», - сказала речниця Бескидського відділу Прикордонної служби Польщі Ельжбєти Пікор.

    За її словами, затримані іноземці – це чоловіки віком 22, 23 та 28 років. Вони йшли пішки лісом у напрямку Будомєжа.

    Іноземців привезли у Районну прокуратуру, де їм висунули обвинувачення. За словами Пікор, вони зізналися у незаконному перетині кордону.

    Усіх трьох на підставі угоди про реадмісію повернули в Україну. Крім того, їм на три роки заборонили в’їзд до країн Шенгенської зони.

    Зазначається, що з початку 2019 року Бескидський відділ Прикордонної служби Польщі затримав приблизно 50 іммігрантів, котрі із порушенням закону перейшли кордон з України до Польщі.

    Також нагадаємо, що СБУ блокувала діяльність каналу нелегальної міграції іноземців до Євросоюзу. 

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