У Польщі зіткнулися військові автомобілі армії США (ФОТО)
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Після ДТП двоє військовослужбовців були направлені в лікарню для обстеження
На автомобільній трасі на півдні Польщі у Малопольському воєводстві сталося зіткнення трьох військових автомобілів армії США. Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM, передає УНН.
За словами прес-секретаря місцевої поліції Евеліни Буди, чотири автомобілі американської армії їхали у колоні в Угорщину.
Повідомляється, що після ДТП двоє військовослужбовців були направлені в лікарню для обстеження.
Машини стоять на узбіччі і не ускладнюють дорожній рух, повідомляє радіостанція.
Нагадаємо, 24 лютого у Польщі перекинувся мікроавтобус з американськими військовими, шестеро людей постраждали, при чому двоє мають серйозні травми. Аварія сталась на автостраді А4 біля Любошева. Мікроавтобус їхав у напрямку Вроцлава. Машина з’їхала з дороги і перекинулася. Причини ДТП поки не відомі. У мікроавтобусі їхали семеро американських військових.