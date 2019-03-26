У Польщі зіткнулися військові автомобілі армії США (ФОТО)



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Після ДТП двоє військовослужбовців були направлені в лікарню для обстеження

На автомобільній трасі на півдні Польщі у Малопольському воєводстві сталося зіткнення трьох військових автомобілів армії США. Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM, передає УНН.

За словами прес-секретаря місцевої поліції Евеліни Буди, чотири автомобілі американської армії їхали у колоні в Угорщину.

Повідомляється, що після ДТП двоє військовослужбовців були направлені в лікарню для обстеження.

Машини стоять на узбіччі і не ускладнюють дорожній рух, повідомляє радіостанція.

Нагадаємо, 24 лютого у Польщі перекинувся мікроавтобус з американськими військовими, шестеро людей постраждали, при чому двоє мають серйозні травми. Аварія сталась на автостраді А4 біля Любошева. Мікроавтобус їхав у напрямку Вроцлава. Машина з’їхала з дороги і перекинулася. Причини ДТП поки не відомі. У мікроавтобусі їхали семеро американських військових.