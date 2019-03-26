  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Польщі зіткнулися військові автомобілі армії США (ФОТО)

    • Розсилка
    У Польщі зіткнулися військові автомобілі армії США (ФОТО)

    Після ДТП двоє військовослужбовців були направлені в лікарню для обстеження

    На автомобільній трасі на півдні Польщі у Малопольському воєводстві сталося зіткнення трьох військових автомобілів армії США. Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM, передає УНН.

    За словами прес-секретаря місцевої поліції Евеліни Буди, чотири автомобілі американської армії їхали у колоні в Угорщину.

    Повідомляється, що після ДТП двоє військовослужбовців були направлені в лікарню для обстеження.

    Машини стоять на узбіччі і не ускладнюють дорожній рух, повідомляє радіостанція.

    Нагадаємо, 24 лютого у Польщі перекинувся мікроавтобус з американськими військовими, шестеро людей постраждали, при чому двоє мають серйозні травми. Аварія сталась на автостраді А4 біля Любошева. Мікроавтобус їхав у напрямку Вроцлава. Машина з’їхала з дороги і перекинулася. Причини ДТП поки не відомі. У мікроавтобусі їхали семеро американських військових. 

    Читайте також
    ДТП Польща США дороги машини військові дорожній рух аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ