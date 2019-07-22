У Польщі затримали українця з 25 фальшивими паспортами



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Документи призначалися українцям, які працюють в Європі

Польські прикордонники на українсько-польському кордоні затримали громадянина України, який мав при собі 25 фальшивих іноземних паспортів. Про це повідомляє Nowiny 24.

Як повідомляється, на пункті пропуску «Корчова» польські прикордонники затримали 35-річного українця, якого запідозрили у кур'єрстві. Під час обшуку правоохоронці виявили в українця 25 фальшивих іноземних паспортів.

Зазначається, що прикордонники виявили 21 румунський паспорт, 2 болгарські та ще 2 литовські посвідчення водія. За словами затриманого, підроблені документи призначалися для громадян України, які працюють у країнах Західної Європи. Таким чином українці хотіли узаконити своє перебування в Європі.

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