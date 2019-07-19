Столична поліція затримала «валютчика», який впарював фальшиві гроші (фото, відео)



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У зловмисника вилучено фальшиві купюри євро Фото: Нацполіція

Зловмисник шукав в інтернеті осіб, котрі хотіли за вигідним курсом придбати долари або євро

Столичні детективи викрили чоловіка, який здійснював фінансові операції з підробленою іноземною валютою.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Київські слідчі отримали оперативну інформацію, що на території міста чоловік обмінює фальшиві гроші. Своїх потенційних жертв він підшукував в інтернеті, розмістивши там відповідне оголошення. У результаті охочі придбати іноземну валюту телефонували аферисту та домовлялись з ним про час та місце зустрічі.

«Днями на «гачок» правопорушника потрапив ще один потерпілий, який хотів придбати майже 5000 євро, спокусившись на привабливий курс. Чоловіки зустрілися на вулиці Лейпцизькій та в салоні автомобіля почали відраховувати один одному гроші. Коли потерпілий під час обміну отримав першу частину іноземної валюти - 600 євро, - відразу запідозрив, що купюри мають ознаки підробки. Не гаючи часу, він почав телефонувати до правоохоронців, які швидко відреагували та оперативно затримали фігуранта на місці злочину. У зловмисника вилучили підроблену готівку», - розповіли у поліції.

«Ми викрили 31-річного мешканця Київської області за підозрою у вчиненні фінансового злочину під приводом обміну валют. Цей чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронних органів за скоєння аналогічних правопорушень. Тож наразі розслідується чотири епізоди злочинної діяльності підозрюваного, який за аналогічним сценарієм обміняв потерпілим фальшиву валюту», - повідомив старший слідчий Головного управління Національної поліції у Києві Сергій Руденко.

Фігуранту оголошено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу.

У рамках об'єктивного розслідування працівники поліції встановлюють інших осіб, причетних до виготовлення та розповсюдження фальшивої валюти, а також остаточну кількість потерпілих від дій підозрюваного. Досудове розслідування триває.