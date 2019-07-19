  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична поліція затримала «валютчика», який впарював фальшиві гроші (фото, відео)

    • Розсилка
    У зловмисника вилучено фальшиві купюри євро - Столична поліція затримала «валютчика», який впарював фальшиві гроші (фото, відео)
    У зловмисника вилучено фальшиві купюри євро
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник шукав в інтернеті осіб, котрі хотіли за вигідним курсом придбати долари або євро

    Столичні детективи викрили чоловіка, який здійснював фінансові операції з підробленою іноземною валютою.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Київські слідчі отримали оперативну інформацію, що на території міста чоловік обмінює фальшиві гроші. Своїх потенційних жертв він підшукував в інтернеті, розмістивши там відповідне оголошення. У результаті охочі придбати іноземну валюту телефонували аферисту та домовлялись з ним про час та місце зустрічі.

    «Днями на «гачок» правопорушника потрапив ще один потерпілий, який хотів придбати майже 5000 євро, спокусившись на привабливий курс. Чоловіки зустрілися на вулиці Лейпцизькій та в салоні автомобіля почали відраховувати один одному гроші. Коли потерпілий під час обміну отримав першу частину іноземної валюти - 600 євро, - відразу запідозрив, що купюри мають ознаки підробки. Не гаючи часу, він почав телефонувати до правоохоронців, які швидко відреагували та оперативно затримали фігуранта на місці злочину. У зловмисника вилучили підроблену готівку», - розповіли у поліції.

    Читайте також

    «Ми викрили 31-річного мешканця Київської області за підозрою у вчиненні фінансового злочину під приводом обміну валют. Цей чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронних органів за скоєння аналогічних правопорушень. Тож наразі розслідується чотири епізоди злочинної діяльності підозрюваного, який за аналогічним сценарієм обміняв потерпілим фальшиву валюту», - повідомив старший слідчий Головного управління Національної поліції у Києві Сергій Руденко.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Столична поліція затримала «валютчика», який впарював фальшиві гроші (фото, відео)
    Столична поліція затримала «валютчика», який впарював фальшиві гроші (фото, відео)
    Столична поліція затримала «валютчика», який впарював фальшиві гроші (фото, відео)

    Фігуранту оголошено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2  ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

    Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу.

    У рамках об'єктивного розслідування працівники поліції встановлюють інших осіб, причетних до виготовлення та розповсюдження фальшивої валюти, а також остаточну кількість потерпілих від дій підозрюваного. Досудове розслідування триває.

     

    Читайте також
    Київ кримінал валютні операції гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ