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    У Полтаві сталася масштабна ДТП з п'ятьма автівками (відео)

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    Водій чорного автомобіля Audi A8 на швидкості зачепив&nbsp;чорний Toyota, а потім врізався в червоний Opel та зелений ВАЗ 2106 - У Полтаві сталася масштабна ДТП з п'ятьма автівками (відео)
    Водій чорного автомобіля Audi A8 на швидкості зачепив чорний Toyota, а потім врізався в червоний Opel та зелений ВАЗ 2106

    Одного з водіїв у важкому стані доставили до лікарні

    У Полтаві ввечері 6 жовтня зіткнулися п’ять автомобілів. Про це повідомляє видання «Полтавщина».

    Зазначається, що водія одного з легковиків деблокували рятувальники, він у важкому стані.

    «Близько 18-ї години на вул. Ковпака біля ТРЦ «Екватор» сталася ДТП за участю п’яти автомобілів», – йдеться у повідомленні.

    За інформацією прессекретаря патрульної поліції Полтавської області Руслана Возниці, в одному з автомобілів перебувала шестирічна дівчинка – вона не постраждала.

    Водія червоного Opel у важкому стані доправили до лікарні, його з понівеченого автомобіля діставали рятувальники.

    «Водій чорного автомобіля Audi A8, рухаючись Супрунівським шляхопроводом, на швидкості зачіпає чорний Toyota, а потім врізається в червоний Opel та зелений ВАЗ 2106, а також зачіпає ще один чорний Chevrolet Aveo», – повідомляє видання.

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    У Полтаві сталася масштабна ДТП з п'ятьма автівками (відео)
    У Полтаві сталася масштабна ДТП з п'ятьма автівками (відео)
    У Полтаві сталася масштабна ДТП з п'ятьма автівками (відео)

    Нагадаємо, у вівторок, 6 жовтня, на Житомирській трасі поблизу села Капітанівка Києво-Святошинського району під Києвом сталася ДТП, у якій постраждали десять людей.

    ДТП водій автомобіль рятувальники Полтавщина
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