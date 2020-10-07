У Полтаві сталася масштабна ДТП з п'ятьма автівками (відео)



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Водій чорного автомобіля Audi A8 на швидкості зачепив чорний Toyota, а потім врізався в червоний Opel та зелений ВАЗ 2106

Одного з водіїв у важкому стані доставили до лікарні

У Полтаві ввечері 6 жовтня зіткнулися п’ять автомобілів. Про це повідомляє видання «Полтавщина».

Зазначається, що водія одного з легковиків деблокували рятувальники, він у важкому стані.

«Близько 18-ї години на вул. Ковпака біля ТРЦ «Екватор» сталася ДТП за участю п’яти автомобілів», – йдеться у повідомленні.

За інформацією прессекретаря патрульної поліції Полтавської області Руслана Возниці, в одному з автомобілів перебувала шестирічна дівчинка – вона не постраждала.

Водія червоного Opel у важкому стані доправили до лікарні, його з понівеченого автомобіля діставали рятувальники.

«Водій чорного автомобіля Audi A8, рухаючись Супрунівським шляхопроводом, на швидкості зачіпає чорний Toyota, а потім врізається в червоний Opel та зелений ВАЗ 2106, а також зачіпає ще один чорний Chevrolet Aveo», – повідомляє видання.

Нагадаємо, у вівторок, 6 жовтня, на Житомирській трасі поблизу села Капітанівка Києво-Святошинського району під Києвом сталася ДТП, у якій постраждали десять людей.