У Полтаві сталася масштабна ДТП з п'ятьма автівками (відео)
Одного з водіїв у важкому стані доставили до лікарні
У Полтаві ввечері 6 жовтня зіткнулися п’ять автомобілів. Про це повідомляє видання «Полтавщина».
Зазначається, що водія одного з легковиків деблокували рятувальники, він у важкому стані.
«Близько 18-ї години на вул. Ковпака біля ТРЦ «Екватор» сталася ДТП за участю п’яти автомобілів», – йдеться у повідомленні.
За інформацією прессекретаря патрульної поліції Полтавської області Руслана Возниці, в одному з автомобілів перебувала шестирічна дівчинка – вона не постраждала.
Водія червоного Opel у важкому стані доправили до лікарні, його з понівеченого автомобіля діставали рятувальники.
«Водій чорного автомобіля Audi A8, рухаючись Супрунівським шляхопроводом, на швидкості зачіпає чорний Toyota, а потім врізається в червоний Opel та зелений ВАЗ 2106, а також зачіпає ще один чорний Chevrolet Aveo», – повідомляє видання.
Нагадаємо, у вівторок, 6 жовтня, на Житомирській трасі поблизу села Капітанівка Києво-Святошинського району під Києвом сталася ДТП, у якій постраждали десять людей.