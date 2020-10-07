Під Києвом зіткнулися легковик і мікроавтобус: близько десяти постраждалих (фото)



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Після зіткнення мікроавтобус вилетів на узбіччя та зіштовхнувся з рекламною спорудою Фото: Київ оперативний

ДТП сталася на Житомирській трасі

У вівторок, 6 жовтня, на Житомирській трасі, поблизу із селом Капітанівка Києво-Святошинського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Mercedes та Opel.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Внаслідок аварії мікроавтобус Mercedes, що перевозив пасажирів, вилетів на узбіччя, де зіштовхнувся з рекламною спорудою.

За попередніми даними, аварія сталася через те, що легковик підрізав мікроавтобус.

Також попередньо, травми отримали близько 10 осіб.

Нагадаємо, 4 жовтня поліцейський, перебуваючи за кермом «Фольксваген» у стані сп’яніння, у Броварах на пішохідному переході збив двох жінок. В подальшому він, проїхавши ще пів сотні метрів, зіткнувся з деревом

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що винуватця ДТП звільнено з органів внутрішніх справ, а його безпосереднього керівника знімуть із посади.

Обставини ДТП розслідують слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві.

Винуватцю ДТП повідомлено про підозру в скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Броварах і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.