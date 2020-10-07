  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом зіткнулися легковик і мікроавтобус: близько десяти постраждалих (фото)

    • Розсилка
    Після зіткнення мікроавтобус вилетів на узбіччя та зіштовхнувся з рекламною спорудою - Під Києвом зіткнулися легковик і мікроавтобус: близько десяти постраждалих (фото)
    Після зіткнення мікроавтобус вилетів на узбіччя та зіштовхнувся з рекламною спорудою
    Фото: Київ оперативний

    ДТП сталася на Житомирській трасі

    У вівторок, 6 жовтня, на Житомирській трасі, поблизу із селом Капітанівка Києво-Святошинського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Mercedes та Opel.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Внаслідок аварії мікроавтобус Mercedes, що перевозив пасажирів, вилетів на узбіччя, де зіштовхнувся з рекламною спорудою.

    За попередніми даними, аварія сталася через те, що легковик підрізав мікроавтобус.

    Також попередньо, травми отримали близько 10 осіб.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Під Києвом зіткнулися легковик і мікроавтобус: близько десяти постраждалих (фото)
    Під Києвом зіткнулися легковик і мікроавтобус: близько десяти постраждалих (фото)
    Під Києвом зіткнулися легковик і мікроавтобус: близько десяти постраждалих (фото)
    Під Києвом зіткнулися легковик і мікроавтобус: близько десяти постраждалих (фото)
    Під Києвом зіткнулися легковик і мікроавтобус: близько десяти постраждалих (фото)

    Нагадаємо, 4 жовтня поліцейський, перебуваючи за кермом «Фольксваген» у стані сп’яніння, у Броварах на пішохідному переході збив двох жінок. В подальшому він, проїхавши ще пів сотні метрів, зіткнувся з деревом

    Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що винуватця ДТП звільнено з органів внутрішніх справ, а його безпосереднього керівника знімуть із посади.

    Обставини ДТП розслідують слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві.

    Винуватцю ДТП повідомлено про підозру в скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Броварах і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    ДТП громадський транспорт Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies