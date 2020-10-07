Під Києвом зіткнулися легковик і мікроавтобус: близько десяти постраждалих (фото)
ДТП сталася на Житомирській трасі
У вівторок, 6 жовтня, на Житомирській трасі, поблизу із селом Капітанівка Києво-Святошинського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Mercedes та Opel.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Внаслідок аварії мікроавтобус Mercedes, що перевозив пасажирів, вилетів на узбіччя, де зіштовхнувся з рекламною спорудою.
За попередніми даними, аварія сталася через те, що легковик підрізав мікроавтобус.
Також попередньо, травми отримали близько 10 осіб.
Нагадаємо, 4 жовтня поліцейський, перебуваючи за кермом «Фольксваген» у стані сп’яніння, у Броварах на пішохідному переході збив двох жінок. В подальшому він, проїхавши ще пів сотні метрів, зіткнувся з деревом
Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що винуватця ДТП звільнено з органів внутрішніх справ, а його безпосереднього керівника знімуть із посади.
Обставини ДТП розслідують слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві.
Винуватцю ДТП повідомлено про підозру в скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Броварах і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.