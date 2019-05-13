У Полтаві третій день страйкують перевізники



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Фото: Асоціація перевізників Полтавщини

Страйк перевізників у Полтаві почався 11 травня

Третій день у місті Полтава триває страйк місцевих автоперевізників, які вимагають від влади міста підвищити ціни на проїзд в автобусах і маршрутних таксі. Про це повідомляє Асоціація перевізників Полтавщини на своїй сторінці у Facebook в понеділок, 13 травня.

«З 11 травня всі легальні перевізники Полтави були змушені призупинити свою роботу через відсутність фінансових можливостей. Нам довелося офіційно відмовитися від дозволів на 66 міських маршрутів. Згідно з вимогами чинного законодавства, відповідні документи були передані в міськвиконком», - йдеться в повідомленні.

Перевізники зазначили, що ця ситуація приносить всім безліч проблем.

«Просимо вибачення за те, що більше не можемо виконувати свою роботу», - заявили в асоціації і наголосили, що «проблема виникла не сьогодні».

За їхніми словами, виконувач обов'язки мера Полтави Олександр Шамота говорив, що підвищити тарифи до президентських виборів неможливо, але нібито пообіцяв зробити це після них.

Ми повірили і майже півроку пропрацювали собі в збиток. Вибори пройшли... Ще півроку ми витримати не можемо, - резюмували перевізники.

У свою чергу Олександр Шамота у відеозверненні до полтавчан назвав страйкарів «шантажистами» і «вимагачами». Він зазначив, що рішення про підвищення тарифів повинні прийматися законно, а не шляхом ультиматумів.