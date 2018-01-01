У Полтаві в госпіталі знайшли повішеним військовослужбовця

Слідів насильницької смерті не тілі не виявлено

Працівники полтавського госпіталю знайшли повішеним військовослужбовця, що перебував на лікуванні. Про це повідомляє видання «Полтавщина». Уночі 14 лютого співробітники Полтавського військового шпиталю знайшли у одній з палат повішеним військовослужбовця, який проходив службу в одній із військових частин та перебував на



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Полтавський військовий госпіталь

Слідів насильницької смерті не тілі не виявлено

Працівники полтавського госпіталю знайшли повішеним військовослужбовця, що перебував на лікуванні.

Про це повідомляє видання «Полтавщина».

Уночі 14 лютого співробітники Полтавського військового шпиталю знайшли у одній з палат повішеним військовослужбовця, який проходив службу в одній із військових частин та перебував на лікуванні.

Відомо, що померлий не уродженець Полтавщини. Слідів насильницької смерті не тілі не виявлено, що, можливо, свідчить про те, що це саме самогубство, а не його інсценування.

Раніше повідомлялося, що лейтенант на Львівщині скоїв самогубство біля військової частини.

Крім того на початку лютого бійця знайшли мертвим у військовій частині Житомирської області.