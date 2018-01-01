Лейтенант на Львівщині скоїв самогубство біля військової частини

Розслідування проводить Яворівський відділ поліції та місцева прокуратура

27-річний військовослужбовець військової частини А-0998, що в Яворові на Львівщині, наклав на себе руки. Як повідомляє ZAXID.NET, його тіло виявили 1 лютого в лісі на околиці міста. Речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак підтвердила цей факт, однак зазначила, що розслідування веде Яворівський відділ поліції та місцева



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розслідування проводить Яворівський відділ поліції та місцева прокуратура

27-річний військовослужбовець військової частини А-0998, що в Яворові на Львівщині, наклав на себе руки. Як повідомляє ZAXID.NET, його тіло виявили 1 лютого в лісі на околиці міста.

Речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак підтвердила цей факт, однак зазначила, що розслідування веде Яворівський відділ поліції та місцева прокуратура.

За інформацією військової прокуратури, тіло знайшли сьогодні вранці в лісопосадці. Загиблий - молодший лейтенант 1991 року народження.

На місці всі обставини з'ясовує слідчо-оперативна група та судмедексперт.